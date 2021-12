Διεθνές συνέδριο με θέμα τον συνταγματισμό και τη δημοκρατία σε καιρούς κρίσης

Διεθνές συνέδριο σε υβριδική μορφή (με φυσική παρουσία και διαδικτυακά), με τίτλο «Constitution-making and democracy in troubled times» και ομιλητές περισσότερους από 30 ακαδημαϊκούς από 15 κράτη (ΗΠΑ, ΗΒ, Σουηδία, Γερμανία, κ.α.), εκπροσώπους του Ελληνικού και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της κοινωνίας των πολιτών, συνδιοργανώνουν στη Θεσσαλονίκη στις 16 και 17 Δεκεμβρίου 2021 το Κέντρο Έρευνας Δημοκρατίας και Δικαίου (ΚΕΔΗΔ) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ), και η 4ετούς διάρκειας, επιδοτούμενη από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), ερευνητική δράση COST “Constitution-making and deliberative democracy” (CA17135) στα πλαίσια της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης.

Στόχος του συνεδρίου είναι η ανάλυση, με θεωρητική και εφαρμοσμένη προσέγγιση και διεπιστημονικό χαρακτήρα, των προκλήσεων, προοπτικών και καινοτομιών στους τομείς της δημοκρατικής θεωρίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως υπό το πρίσμα των σχετικών κρίσεων κατά την τελευταία δεκαετία. Καινοτομίες του συνεδρίου αποτελούν ο συνδυασμός ακαδημαϊκών και εμπειρογνωμόνων, αλλά και η διεξαγωγή master class για το μέλλον της ΕΕ με συμμετέχοντες 29 προπτυχιακούς/μεταπτυχιακούς φοιτητές και πρόσφατους αποφοίτους από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

Το συνέδριο θα διεξαχθεί στο Αμφιθέατρο Ι του Κέντρου Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α) του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης (3ης Σεπτεμβρίου – Πανεπιστημιούπολη, 546 36, Θεσσαλονίκη). Η παρακολούθηση, είτε με φυσική παρουσία είτε διαδικτυακά, είναι δωρεάν, μετά από εγγραφή στον σύνδεσμο https://kedid.org/activities/conferences/constitution-making-democracy/, όπου παρέχονται και πληροφορίες για τις προϋποθέσεις παρακολούθησης με φυσική παρουσία (λόγω πανδημίας COVID-19).