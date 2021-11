O Χάρης Μιχαήλ νέος CEO της MHV Mediterranean Hospitality Venture

Η εταιρεία MHV Mediterranean Hospitality Venture Limited ανακοινώνει τον διορισμό του Χάρη Μιχαήλ στη θέση του CEO ο οποίος έχει ήδη αναλάβει καθήκοντα.

H MHV είναι ο κοινός επενδυτικός βραχίονας των Invel Real Estate, PRODEA Investments και YODA GROUP, που δραστηριοποιείται κυρίως στον τομέα του high end hospitality και στην ανάπτυξη γης.

Το χαρτοφυλάκιο της MHV αποτελείται από πολυτελή ξενοδοχειακά συγκροτήματα και σύγχρονα αναπτυξιακά έργα στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Η επενδυτική πολιτική της εταιρείας, που εστιάζει κυρίως στην απόκτηση, ανάπτυξη και εκμετάλλευση υψηλού επιπέδου ξενοδοχειακών μονάδων, επισφραγίστηκε πρόσφατα με την απόκτηση του πολυτελούς Parklane a Luxury Collection Resort and Spa στη Λεμεσό ενώ η MHV ήδη έχει στο χαρτοφυλάκιό της εμβληματικές μονάδες όπως The Landmark Nicosia, Aphrodite Hills Resort και Nikki Beach στο Πόρτο Χέλι. Όσον αφορά στον τομέα ανάπτυξης γης, η MHV είναι ιδιοκτήτης έργων όπως το Park Tower στη Λεμεσό, η επικείμενη ανάπτυξη του Landmark Office Tower και Landmark Residential Tower στη Λευκωσία και οι οικιστικές μονάδες στο Aphrodite Hills Resort, ενώ παράλληλα μελετά σημαντικό αριθμό εγχειρημάτων και στους δύο κλάδους κυρίως στην ευρύτερη ανατολική Μεσόγειο.

Σε ανακοίνωση για τη θέση που αναλαμβάνει ο κ. Μιχαήλ, η εταιρεία αναφέρει: «Κατέχουμε πλέον ξεχωριστά έργα τα οποία έχουμε σκοπό να αναδείξουμε ως σημεία αναφοράς όχι μόνο για την Κυπριακή αγορά αλλά και για ολόκληρη την νοτιοανατολική Ευρώπη. Είμαστε βέβαιοι ότι ο κ. Μιχαήλ θα είναι άξιος ηγέτης αυτού το οράματος, καθώς διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία στο χώρο, αποδεδειγμένη και μέσα από την εξαιρετική πορεία του στον όμιλό μας, ως επικεφαλής του The Landmark Nicosia και του Parklane a Luxury Collection Resort & Spa, και μια εξαίρετη προσωπικότητα».

Ο Χάρης Μιχαήλ είναι διευθυντικό στέλεχος στον κλάδο του τουρισμού και των επιχειρήσεων, με πολυετή πείρα μέσα από συνεργασίες με κορυφαίους ομίλους όπως η Hilton και η Marriott International. Πριν αναλάβει τη θέση του CEO της MHV διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος του ξενοδοχείου Parklane a Luxury Collection Resort and Spa, και του ξενοδοχείου The Landmark Nicosia ενώ προηγούμενως κατείχε υψηλόβαθμες θέσεις σε ξενοδοχεία του ομίλου Hilton. Παράλληλα υπηρετεί ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου διαφόρων εταιρειών και οργανισμών μεταξύ των οποίων: Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λευκωσίας, Τhe Cyprus Tourism Development Company Ltd, Parklane Hotels Limited, ΜΗV Lifestyle Limited. Επίσης είναι μέλος στον Παγκύπριο Σύνδεσμο Ξενοδόχων. Είναι κάτοχος ΜΒΑ στη Διεθνή Διοίκηση Επιχειρήσεων και BSc στη Διοίκηση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων από το Johnson & Wales University, ΗΠΑ.