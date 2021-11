Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν προς παγκόσμιους ηγέτες: Τιμολογείστε τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα

Οι χώρες πρέπει να τιμολογήσουν τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που προκαλούν την θέρμανση του πλανήτη, δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στη σύνοδο κορυφής για το κλίμα COP26.

«Πρέπει να συμφωνήσουμε σε ένα ισχυρό πλαίσιο κανόνων, για παράδειγμα, να κάνουμε πραγματικότητα τις παγκόσμιες αγορές άνθρακα. Τιμολογείστε τον άνθρακα, η φύση δεν μπορεί να πληρώσει πια αυτό το τίμημα», είπε η φον ντερ Λάιεν στη Γλασκόβη.

Οι διαπραγματευτές στη διάσκεψη της COP26 θα προσπαθήσουν να καταλήξουν σε κανόνες για τη δημιουργία μιας αγοράς άνθρακα στο πλαίσιο της Συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα, ένα ζήτημα που προκαλεί διχασμό και εκτροχίασε την τελευταία σύνοδο κορυφής του ΟΗΕ για το κλίμα το 2019.

This is our opportunity to write history.







Let‘s do all what is needed to limit global warming to 1.5 degrees.







Europe will spare no effort to become the first climate neutral continent.







But at this COP26, we all must speed up our race to net zero.



— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 1, 2021