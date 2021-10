Επικοινωνία του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ με την αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Κάμαλα Χάρις

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ είχε επικοινωνία με την αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Κάμαλα Χάρις.

«Συζητήσαμε για την Παγκόσμια Υγεία, τις Γυναίκες που βρίσκονται σε συράξεις και για τον Ινδο-Ειρηνικό.

Θα εργαστούμε μαζί για να βελτιώσουμε την παγκόσμια ετοιμότητα σε πανδημίες ενόψει της επόμενης Παγκόσμιας Συνόδου Υγείας τον Νοέμβριο» αναφέρει στην ανάρτησή του στο twitter ο Σαρλ Μισέλ.

Call with @VP Kamala Harris.







We discussed Global Health, Women in conflicts and the Indo-Pacific.







We will work together to improve global preparedness to pandemics with a view to the next World Health Assembly in November. pic.twitter.com/Cmlc658k6s

— Charles Michel (@eucopresident) October 27, 2021