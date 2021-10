Βρετανός βουλευτής του Συντηρητικού Κόμματος του πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου σήμερα μέσα σε εκκλησία από άνδρα ο οποίος εισέβαλε σε μια συνάντηση του βουλευτή με ψηφοφόρους από την εκλογική περιφέρειά του, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο άνδρας συνελήφθη ως ύποπτος για φόνο.

Ο βουλευτής Ντέιβιντ Έιμες, που μαχαιρώθηκε την ώρα που μετείχε σε συνάντηση με ψηφοφόρους του στη νοτιοανατολική Αγγλία, είναι νεκρός, μεταδίδουν τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης.

Η τοπική αστυνομία, η οποία δεν κατονόμασε το θύμα, δήλωσε σε ανακοίνωση ότι ο άνδρας που είχε βρεθεί τραυματισμένος πέθανε επί τόπου, παρά τις προσπάθειες των υπηρεσιών πρώτων βοηθειών.

"Ένας 25χρονος άνδρας συνελήφθη γρήγορα μετά την άφιξη της αστυνομίας στο σημείο, ως ύποπτος για φόνο", προσθέτει η ανακοίνωση αναφέροντας ότι βρέθηκε ένα μαχαίρι.

A man's been arrested following an incident in #LeighonSea.







We were called to reports of a stabbing in Eastwood Rd North shortly after 12.05pm.







A man was arrested shortly after & we're not looking for anyone else.







We'll bring you more info when we have it. pic.twitter.com/U3dU7btoz7

— Essex Police (@EssexPoliceUK) October 15, 2021