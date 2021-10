Ολοκληρώθηκε ο 63ος γύρος των διερευνητικών επαφών Ελλάδας-Τουρκίας που πραγματοποιήθηκε στην Άγκυρα. Όπως ενημερώνει με ανάρτησή του στο Twitter το υπουργείο Εξωτερικών, «ο 63ος γύρος των Διερευνητικών Επαφών έλαβε χώρα σήμερα στην Άγκυρα».

The 63rd round of Exploratory Talks took place today in Ankara







