Μπάιντεν: Ελπίζω πως οι Ρεμπουμπλικανοί δεν θα εμποδίσουν την αύξηση του ορίου του χρέους

Ο Μπάιντεν δήλωσε στο Λευκό Οίκο πριν αναχωρήσει για το Ντέλαουερ, ότι θα εργαστεί σκληρά για να ψηφιστεί τόσο το νομοσχέδιο για την αναβάθμιση των υποδομών, όσο και το νομοσχέδιο μιας ευρύτερης διακομματικής προσέγγισης, αλλά και για να έρθουν πιο κοντά οι προοδευτικοί και οι μετριοπαθείς στο Δημοκρατικό Κόμμα.

Υπενθυμίζεται πως την περασμένη Πέμπτη, η Αμερικανική Γερουσία ενέκρινε έναν προσωρινό προϋπολογισμό, ο οποίος ήρθε να δώσει λύση για μερικούς μήνες στο πρόβλημα που κινδύνευε να οδηγήσει σε παράλυση την ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

Το κείμενο, προβλέπει παράταση του προϋπολογισμού έως τις 3 Δεκεμβρίου. Εγκρίθηκε μάλιστα με την υποστήριξη των Ρεπουμπλικανών εκτός από την στήριξη που έλαβε από τους Δημοκρατικούς. Tο σώμα ενέκρινε το νομοσχέδιο με 65 ψήφους υπέρ έναντι 35 κατά, καθώς 15 Ρεπουμπλικανοί συντάχθηκαν με τους Δημοκρατικούς για την αποφυγή του shutdown. Στη συνέχεια το νομοσχέδιο εγκρίθηκε και από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, ενώ υπογράφηκε την ίδια ημέρα από τον Τζο Μπάιντεν.

My Build Back Better Agenda and the Bipartisan Infrastructure Deal will spur economic growth – creating and supporting 4 million jobs a year.







As we continue our economic recovery, we can’t afford not to seize this opportunity.

