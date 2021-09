Κορονοϊός: 2.232 νέα κρούσματα και 33 θάνατοι σε ένα 24ωρο - Στους 326 οι διασωληνωμένοι

Σε 2.232 διαμορφώθηκαν τα νέα κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα για το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ την Πέμπτη 30/9.

Ο αριθμός των διασωληνωμένων ασθενών ανέρχεται σε 326, ενώ 33 άτομα έχασαν τη ζωή τους από τη νόσο το τελευταίο 24ωρο.

Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 2.232, εκ των οποίων 2 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 655.767 (ημερήσια μεταβολή +0,3%), εκ των οποίων 50,9% άνδρες. Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευταίων 7 ημερών, 71 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 3.205 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.

Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 33, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 14.828 θάνατοι. Το 95,4% είχε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω

Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 326 (64,4% άνδρες). Η διάμεση ηλικία τους είναι 66 έτη. To 79,8% έχει υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω. Μεταξύ των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, 293 (89,88%) είναι ανεμβολίαστοι ή μερικώς εμβολιασμένοι και 33 (10,12%) είναι πλήρως εμβολιασμένοι. Από την αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ 3.160 ασθενείς. Οι εισαγωγές νέων ασθενών Covid-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 158 (ημερήσια μεταβολή -23,3%). Ο μέσος όρος εισαγωγών του επταημέρου είναι 177 ασθενείς. Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων είναι 39 έτη (εύρος 0,2 έως 106 έτη), ενώ η διάμεση ηλικία των θανόντων είναι 78 έτη (εύρος 0,2 έως 106 έτη).

Με πορτοκαλί χρώμα εμφανίζεται το μεγαλύτερο μέρος της χώρας στον νεότερο χάρτη του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νόσων (ECDC), ο οποίος δόθηκε την Πέμπτη στη δημοσιότητα.

