ΕΕ-ΗΠΑ: Κανονικά θα διεξαχθεί το Συμβούλιο για το Εμπόριο και την Τεχνολογία

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβεβαίωσε χθες, Πέμπτη, το βράδυ ότι θα πραγματοποιηθούν οι συνομιλίες για το εμπόριο και την τεχνολογία που προβλέπεται να διεξαχθούν την ερχόμενη εβδομάδα με τις ΗΠΑ, παρά την διπλωματική κρίση που πυροδότησε η ακύρωση συμβολαίου πώλησης γαλλικών υποβρυχίων.

Το Παρίσι είχε δημιουργήσει αμφιβολίες, αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να υπάρξει αναβολή του Συμβουλίου Εμπορίου και Τεχνολογίας του Πίτσμπουργκ που προβλέπεται για τις 29 Σεπτεμβρίου, σε απάντηση στο σύμφωνο AUKUS που συνήφθη ανάμεσα στην Αυστραλία, την Βρετανία και τις ΗΠΑ και οδήγησε στην ακύρωση ενός συμβολαίου δισεκατομμυρίων δολαρίων σε βάρος της Γαλλίας.

Ωστόσο οι Βρυξέλλες ανακοίνωσαν ότι η συνάντηση θα γίνει, την επομένη τηλεφωνικής συνομιλίας που είχαν ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και ο Αμερικανός ομόλογός του Τζο Μπάιντεν.

«Οι στρατηγικές συμμαχίες γίνονται για να οικοδομηθούν κοινά οράματα, αλλά και για να ξεπεραστούν οι δυσκολίες», ανέφερε σε μήνυμά του στο Twitter ο Βάλντις Ντομπρόβσκις, ο Επίτροπος της ΕΕ για το Εμπόριο.

Next week @vestager and I will attend the first ever 🇪🇺🇺🇸 EU-U.S. Trade Technology Council in #Pittsburgh with @SecBlinken, @SecRaimondo & @AmbassadorTai.







Strategic alliances are about shaping common approaches and also overcoming difficulties. #TTC https://t.co/U3LOvsvwd5

— Valdis Dombrovskis (@VDombrovskis) September 23, 2021