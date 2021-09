Ο δημοσιογράφος Πιρς Μόργκαν επιστρέφει στην τηλεόραση στη News Corp του Ρούπερτ Μέρντοχ

Ο διάσημος Βρετανός δημοσιογράφος Πιρς Μόργκαν, γνωστός για τα κατά καιρούς προκλητικά σχόλιά του, ανακοίνωσε σήμερα την επιστροφή του στις τηλεοπτικές οθόνες στη Βρετανία και τις ΗΠΑ, με μια νέα εκπομπή, από τις αρχές του 2022, στα δίκτυα του ομίλου News Corp του Ρούπερτ Μέρντοχ.

Ο Μόργκαν επιστρέφει στην τηλεόραση έξι μήνες αφότου εγκατέλειψε το πρωινό μαγκαζίνο του βρετανικού δικτύου ITV, έπειτα από κατηγορίες για ψεύδη σε βάρος της Μέγκαν Μαρκλ, έναν από τους συνήθεις στόχους του.

Ο 56χρονος, που είχε στο παρελθόν συνεργαστεί ως αρχισυντάκτης με την εφημερίδα του Μέρντοχ News of the World, θα ξαναβρεθεί επίσης με το τηλεοπτικό δίκτυο Fox, στις ΗΠΑ, όπου είχε συμμετάσχει στο America's Got Talent, ενώ μετέπειτα διαδέχθηκε στο CNN τον θρυλικό Λάρι Κινγκ, έως το 2014.

«Είναι φανταστικό ξαναβρίσκω το News Corp του Ρούπερτ Μέρντοχ έπειτα από 28 χρόνια. Εκεί όπου ξεκίνησα την καριέρα μου στα ΜΜΕ», έγραψε στο Twitter ο δημοσιογράφος.

«Ο Ρούπερτ Μέρντοχ υπήρξε ένας πιστός και θαρραλέος προασπιστής του ελεύθερου λόγου και θα οικοδομήσουμε κάτι νέο και πολύ συναρπαστικό μαζί», υπογράμμισε.

«Πηγαίνω σπίτι και θα περάσουμε καλά».

Το τηλεοπτικό σόου του θα προβάλλεται τις καθημερινές το βράδυ στο FOX Nation στις ΗΠΑ, το Sky News Australia και στο talkTV, ένα νέο βρετανικό τηλεοπτικό δίκτυο, που θα ξεκινήσει στις αρχές του επόμενου έτους.

Επιπλέον, ο Μόργκαν θα γράφει δύο εβδομαδιαία χρονικά στους ιστότοπους των ταμπλόιντ The Sun στη Βρετανία και New York Post στις ΗΠΑ και θα παρουσιάζει ντοκιμαντέρ για διάφορα θέματα. Επίσης, ο εκδοτικός οίκος HarperCollins UK θα εκδώσει το επόμενο βιβλίο του.

Σε ένα δελτίο τύπου το News Corp, παρουσίασε την εκπομπή του ως ένα «φόρουμ χωρίς φόβο για έντονες συζητήσεις», που θα «γιορτάζει το δικαίωμα καθενός να έχει άποψη».

Από την πλευρά του, σε μια ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα, ο 90χρονος Μέρντοχ επισήμανε πως ο Μόργκαν είναι «ο παρουσιαστής που κάθε τηλεοπτικό δίκτυο θέλει, όμως φοβάται πολύ να προσλάβει».

«Ο Πιρς είναι ένας εξαιρετικός παρουσιαστής, ένας ταλαντούχος δημοσιογράφος και λέει ό,τι οι άνθρωποι σκέφτονται και νιώθουν», τόνισε.

Τον Μάρτιο, ο Πιρς Μόργκαν είχε παραιτηθεί από την πρωινή εκπομπή του ITV, μετά την προβολή μιας συνέντευξης σοκ του πρίγκιπα Χάρι και της συζύγου του Μέγκαν Μαρκλ, όπου η δούκισσα αποκάλυψε τις αυτοκτονικές τάσεις της και υποστήριξε ότι δεν είχε λάβει καμία βοήθεια από τη βασιλική οικογένεια.

Ο Βρετανός παρουσιαστής είχε πει τότε ότι δεν πίστευε τις δηλώσεις που έκανε η Μέγκαν, στη συνέντευξη στην Όπρα Γουίνφρεϊ.

«Λυπάμαι, δεν πιστεύω ούτε μια λέξη απ’ όσα λέει», είχε δηλώσει τότε. «Δεν θα την πίστευα εάν μου διάβαζε ένα δελτίο καιρού».

Περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι διαμαρτυρήθηκαν για τα σχόλιά του, όμως ο βρετανικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας απεφάνθη πως το ITV δεν παραβίασε τον κώδικα δεοντολογίας, καθώς τον Μόργκαν προκάλεσαν άλλοι παρουσιαστές.

