World Expo Ντουμπάι: Χωρίς εμβόλια, τεστ ή πιστοποιητικά νόσησης στη μεγαλύτερη έκθεση του κόσμου

Χωρίς πιστοποιητικό εμβολιασμού κατά του κορονοϊού και χωρίς τεστ θα μπορούν να εισέλθουν οι επισκέπτες του World Expo στο Ντουμπάι.

Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα events στον κόσμο που δέχεται προσωπική παρουσία, εν μέσω πανδημίας Covid. Η έκθεση αναμένεται να προσελκύσει περισσότερους από 25 εκατομμύρια επισκέπτες, σε διάστημα έξι μηνών, και η μόνη απαίτηση που θα υπάρχει είναι να φοράνε τις μάσκες τους, όσο βρίσκονται στους χώρους της Expo.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της World Expo, η μάσκες προστασίας θα είναι υποχρεωτικές, ενώ θα υπάρχουν μέτρα για τη διατήρηση των αποστάσεων ασφαλείας μεταξύ των επισκεπτών και του προσωπικού.

«Παρότι ο εμβολιασμός συστήνεται, οι επισκέπτες της Expo δεν είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν πιστοποιητικό ανοσίας ή αρνητικό PCR τεστ» δήλωσε σχετικά εκπρόσωπος της έκθεσης.

Η τακτική της World Expo στο Ντουμπάι έρχεται σε αντίθεση με αυτές που υιοθετήθηκαν από άλλα μεγάλα events, όπως στην Αγγλία και τη Γαλλία, όπου η πρόσβαση σε μεγάλα εκθεσειακά κέντρα και δραστηριότητες σε χώρους με πλήθος κόσμου επιτρέπεται μόνο σε εμβολιασμένους ή σε όσους διαθέτουν πιστοποιητικό ανοσίας και αρνητικό τεστ.

Σύμφωνα με το Bloomberg, το Ντουμπάι διατηρεί ένα προφίλ «εξωστρέφειας» μετά το πλήγμα που δέχτηκε η οικονομία από την κρίση της πανδημίας. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είναι ανοιχτά για όλους τους επισκέπτες, αρκεί να έχουν αρνητικό τεστ ή πιστοποιητικό εμβολιασμού.

The exhibition is also using robots and wearable technology to assist with visitor-facing interactions including ticketing and queuing. All members of staff around the Expo site have already received both doses of Covid vaccine.