Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε το κορυφαίο ναυτιλιακό τουρνουά γκολφ Greek Maritime Golf Event 2021 για 7η χρονιά στις 3-5 Σεπτεμβρίου 2021, στην Costa Navarino, στη Μεσσηνία. Με προτεραιότητα την ασφάλεια και την υγεία, έμπειροι και αρχάριοι παίκτες του γκολφ με 17 ομάδες από τον χώρο της ναυτιλίας απόλαυσαν τον υπέροχο καιρό, το μοναδικό μεσσηνιακό τοπίο και τα 2 signature γήπεδα του resort.

Αγώνας με φόντο τη Μεσσηνία

Η αγωνιστική δράση ξεκίνησε το Σάββατο 4 Σεπτεμβρίου, με τον αγώνα shotgun scramble που πραγματοποιήθηκε στο The Dunes Course, σε ένα πανέμορφο τοπίο με ελαιόδεντρα εκατοντάδων ετών. Οι μη συμμετέχοντες στο τουρνουά είχαν την ευκαιρία να κάνουν μαθήματα γκολφ και να λάβουν μέρος στο putting competition που έγινε στο ίδιο γήπεδο.

Η διοργάνωση ολοκληρώθηκε την Κυριακή 5 Σεπτεμβρίου, με τον καλύτερο τρόπο καθώς οι γκολφέρ έλαβαν προαιρετικά μέρος στον αγώνα two (2) ball better ball (3/4 hcp) που διεξήχθη στο The Bay Course, με εξαιρετική θέα στον ιστορικό κόλπο του Ναυαρίνου και στο γραφικό λιμάνι της Πύλου.

Εικόνα Γκολφική δράση στο The Bay Course - Photo Greek Maritime Golf Event by Mike Tsolis

Η Ναυτιλία στήριξε έμπρακτα το ΚΑΡΚΙΝΑΚΙ

Το βράδυ του Σαββάτου έγινε η λαμπερή απονομή των νικητών που έκρυβε πολλές εκπλήξεις και δώρα για τους συμμετέχοντες. Την παρουσίαση της ανέλαβαν από κοινού ο θρύλος της Ευρωλίγκα, Joe Arlauckas και η Ιωάννα Παπαδημητρίου.

Για πρώτη φορά στο τουρνουά, πραγματοποιήθηκε ένα silent auction, στο οποίο δημοπρατήθηκαν 32 αντικείμενα θρύλων του γκολφ όπως οι Gary Player, Tiger Woods, Roy Mcllroy και αθλητών παγκόσμιας κλάσης, όπως μεταξύ άλλων του πρωταθλητή & MVP των τελικών του NBA, Γιάννη Αντετοκούνμπο, του NFL, Tom Brady και του τένις, Serena Williams. Η ενέργεια υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το μοναδικό πρακτορείο στην Ευρώπη που ασχολείται με το εμπόριο αθλητικών καρτών και αναμνηστικών Trace ‘n Chase με τη βοήθεια της Ideal Print.

Εικόνα Το Greek Maritime Golf Event στήριξε έμπρακτα το Καρκινάκι - Photo Greek Maritime Golf Event by Mike Tsolis

(Από αριστερά: Γιάννης Λιάρος, Μένια Κουκουγιάννη από το Καρκινάκι & Θάνος Καραντζιάς, Ειρήνη Βαγενά από τη Birdie Events)

Η ναυτιλιακή κοινότητα, «αγκάλιασε» και στήριξε έμπρακτα τον καλό σκοπό της διοργάνωσης, καθώς κατά τη διάρκεια της βραδιάς απονομής οι συμμετέχοντες συνεισέφεραν το ποσό που επιθυμούσαν για τα αντικείμενα της επιλογής τους. Το συνολικό ποσό που συνέλεξε η διοργάνωση ξεπέρασε τα 5.000 ευρώ και διατέθηκε στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΚΑΡΚΙΝΑΚΙ που διεκδικεί παρέμβαση στην προσπάθεια ο καρκίνος παιδικής και εφηβικής ηλικίας να πάψει να είναι θέμα ταμπού, αλλά και να βρεθούν όσο το δυνατό περισσότεροι σύμμαχοι ώστε κάθε παιδί που νοσεί να έχει πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου νοσηλεία, αποτελεσματική θεραπεία και, τελικά, δικαίωμα στη ζωή.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της εκδήλωσης, κληρώθηκαν πλούσια δώρα στους συμμετέχοντες τα οποία πρόσφεραν οι ακόλουθοι δωροθέτες: Qatar Airways, The Westin Resort Costa Navarino, Santo Maris Oia Luxury Suites & Spa, The Margi, Αριφάκης, Domotel Kastri, Dinner in the Sky και Blue Shades of Greece.

Στο πλαίσιο της φετινής διοργάνωσης, ο αναγνωρισμένος Έλληνας PGA golfer και διοργανωτής του Greek Maritime Golf Event, κ. Θάνος Καραντζιάς δήλωσε μεταξύ άλλων: «Αισθάνομαι πολύ υπερήφανος που το Greek Maritime Golf Event ξεπέρασε για 7η χρονιά κάθε προσδοκία. Καταφέραμε και αναδείξαμε τον γκολφικό τουρισμό της Μεσσηνίας ενώ διοργανώσαμε ένα τουρνουά υψηλών απαιτήσεων με απόλυτη ασφάλεια και με ένα αυστηρό υγειονομικό πρωτόκολλο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους χορηγούς και όλα τα μέλη της ναυτιλιακής κοινότητας που συμμετείχαν και στήριξαν με την παρουσία τους το κορυφαίο ναυτιλιακό τουρνουά γκολφ. Ανανεώνουμε πλέον το ραντεβού μας για τις 4 Δεκεμβρίου, στο Γκολφ της Γλυφάδας».

Εικόνα Photo Greek Maritime Golf Event by Mike Tsolis

Κατά τη διάρκεια του τουρνουά, οι συμμετέχοντες και επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να οδηγήσουν και να γνωρίσουν από κοντά τα νέα μοντέλα της Porsche και να θαυμάσουν μεταξύ άλλων την εντυπωσιακή Porsche Taycan Cross Turismo.

Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γκολφ. Το Greek Maritime Golf Event 2021, διοργανώθηκε από την Birdie Events και αποτελεί πρωτοβουλία του αναγνωρισμένου Έλληνα PGA golfer, Θάνου Καραντζιά. Tο τουρνουά απευθύνθηκε αποκλειστικά σε διακεκριμένα στελέχη της ελληνικής ναυτιλίας.

Στην κατηγορία των ομάδων, νικήτρια αναδείχθηκε η ομάδα των Παπαδόπουλου, Harvey, Hutton, Βεντούρη. Δεύτερη αναδείχθηκε η ομάδα των Οικονόμου, Καραμπάτσου, Πατινιώτη, Σορώτου ενώ στην τρίτη θέση βρέθηκε η ομάδα των Syomin, Boetius, Garulin, Ανδρουλιδάκη. Στις υπόλοιπες κατηγορίες, δόθηκαν δύο ακόμα ειδικά βραβεία. Συγκεκριμένα, ο William Karnazes κατέκτησε το βραβείο “Closest to the Pin” και ο Frank Monteiro το βραβείο “Longest Drive”.

Εικόνα Γκολφική δράση στο The Dunes Course - Photo Greek Maritime Golf Event by Charis Akriviadis

Δυναμική στήριξη των χορηγών

Στο Greek Maritime Golf Event συμμετείχαν μερικές εκ των κορυφαίων ναυτιλιακών εταιρειών από την Ελλάδα και την Κύπρο καθώς και μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις που στήριξαν τη διοργάνωση.

Maritime Sponsors:

Platinum Sponsor της διοργάνωσης ήταν η The Marshall Islands Registry IRI.

Golden Sponsors ήταν οι Mainline Shipping Company, Onego Shipping Company, Jotun Hellas και Swift Marine.

Silver Sponsors ήταν οι Arrow Hellas, DNV και Drew Marine.

Official Travel Partner της διοργάνωσης ήταν η Marine Tours.

Official Sponsor ήταν η IYC.

Official Supporters ήταν οι Tototheo Maritime και Standard Club.

Non-Maritime Sponsors:

Signature Sponsor ήταν η ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.

Official Airline ήταν η Qatar Airways.

Official Supporter ήταν η Ποσειδωνία.

Official Rental Partner ήταν η Avance.

Official Beauty Partner ήταν η Messinian Spa.

Official Clothing Partner ήταν η Under Armour.

Official Carrier ήταν η Pilia Express.

Official Water ήταν το Minoa Water.

Silent Auction Partner ήταν το Trace ‘n Chase.

Partners της διοργάνωσης ήταν οι Pylos Poems, Santo Maris Oia Luxury Suites & Spa, The Margi, Αριφάκης, Domotel Kastri, Karalis Beach Hotel, ΜΕΤΑΧΑ, ΕΟΣ ΣΑΜΟΥ, Luc Belaire, Veroni, Kayak, Lakonia, Ideas Print, Dinner in the Sky, Blue Shades of Greece, Άθη Ρόδι και Unique Flowers Creations.

Audio Visual Partner ήταν η Boo Productions.

Το Golf Production ανέλαβε το πολυβραβευμένο sports marketing agency της ActiveMedia Group.

Εικόνα Γκολφική δράση στο The Bay Course - Photo Greek Maritime Golf Event by Charis Akriviadis

Τουρνουά με ασφάλεια

Το Greek Maritime Golf Event, συγκέντρωσε διακεκριμένα στελέχη της ελληνικής ναυτιλίας που αγωνίστηκαν στον απόλυτα ασφαλή προορισμό της Costa Navarino, με ένα αυστηρό υγειονομικό πρωτόκολλο το οποίο θέσπισε η διοργάνωση και είχε λάβει την έγκριση της Υγειονομικής Επιστημονικής Επιτροπής της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

Εικόνα