Σασόλι: Ο Μίκης Θεοδωράκης θα λείψει πολύ πέρα από τα σύνορα της Ελλάδας

Το δικό του μήνυμα για την απώλεια του Μίκη Θεοδωράκη, στέλνει με ανάρτησή του στο Twitter, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Νταβίντ Σασόλι, τονίζοντας ότι «θα λείψει πολύ, πολύ πέρα από τα σύνορα της Ελλάδας».

This week, we mourn the loss of the legendary Greek composer Mikis Theodorakis. One of the greatest artists of our times, Theodorakis was also a fierce fighter for freedom, democracy and social justice.







He will be greatly missed, well beyond the borders of Greece.

— David Sassoli (@EP_President) September 3, 2021