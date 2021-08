Για «φρικιαστική και σκληρή επίθεση» κάνει λόγο ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Νταβίντ Σασόλι αναφερόμενος στην επίθεση κοντά στο αεροδρόμιο της Καμπούλ.

Ειδικότερα σημειώνει: «Φρικιαστική και σκληρή επίθεση. Στεκόμαστε κοντά στις οικογένειες των θυμάτων και των τραυματιών. Είναι ζωτικής σημασίας να διασφαλιστεί η ασφάλεια του αεροδρομίου της Καμπούλ. Οι χώρες της ΕΕ πρέπει να βρουν τη δύναμη να φέρουν στην ασφάλεια τους Ευρωπαίους πολίτες και εκείνους που αισθάνονται ότι απειλούνται».

A horrendous and cruel attack. We stand close with the families of the victims and those injured.







It is vital to ensure the security of #Kabul airport. EU countries must find the strength to bring European citizens and those who feel threatened to safety. — David Sassoli (@EP_President) August 26, 2021

«Η διεθνής κοινότητα πρέπει να συνεργαστεί στενά για να αποφύγει την αναζωπύρωση της τρομοκρατίας στο Αφγανιστάν και όχι μόνο» τονίζει η Πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν.

«Καταδικάζω έντονα τις άνανδρες και απάνθρωπες επιθέσεις στο αεροδρόμιο της Καμπούλ. Είναι απαραίτητο να κάνουμε τα πάντα για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των ανθρώπων στο αεροδρόμιο.

Η διεθνής κοινότητα πρέπει να συνεργαστεί στενά για να αποφύγει την αναζωπύρωση της τρομοκρατίας στο Αφγανιστάν και όχι μόνο» υπογραμμίζει με ανάρτησή της στο Twitter.

I strongly condemn the cowardly and inhuman attacks on Kabul airport. It is essential to do everything to ensure the safety of people at the airport.







The international community must work closely together to avoid a resurgence of terrorism in Afghanistan and beyond. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 26, 2021

Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες καταδίκασε σήμερα την «τρομοκρατική επίθεση που σκότωσε και τραυμάτισε πολλούς αμάχους» κοντά στο αεροδρόμιο στην αφγανική πρωτεύουσα Καμπούλ, δήλωσε ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ Στεφάν Ντουραζίκ.

«Αυτό το συμβάν υπογραμμίζει τη μεταβλητότητα της κατάστασης στο πεδίο στο Αφγανιστάν, αλλά επίσης ενδυναμώνει την αποφασιστικότητά μας καθώς συνεχίζουμε να παρέχουμε επείγουσα βοήθεια σε όλη τη χώρα προς υποστήριξη του αφγανικού λαού», είπε σε δημοσιογράφους ο Ντουραζίκ.

«Από όσο γνωρίζουμε προς το παρόν» δεν υπάρχουν θύματα μεταξύ του προσωπικού του ΟΗΕ.

Σαρλ Μισέλ: Να διασφαλίσουμε ότι δεν θα γίνει αναζωπύρωση της τρομοκρατίας

Την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι «η τρέχουσα αστάθεια (στο Αφγανιστάν) δεν μπορεί να προκαλέσει αναζωπύρωση της τρομοκρατίας», τόνισε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ. «Ανησυχώ πολύ με την είδηση της έκρηξης στην Καμπούλ και παρακολουθώ στενά την κατάσταση. Οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα και τις οικογένειές τους. Η εγγύηση της ασφαλούς διέλευσης προς το αεροδρόμιο παραμένει ζωτικής σημασίας. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η τρέχουσα αστάθεια δεν μπορεί να προκαλέσει αναζωπύρωση της τρομοκρατίας», ανέφερε ο Σαρλ Μισέλ.