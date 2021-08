Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε έξω από το αεροδρόμιο της Καμπούλ στο Αφγανιστάν, κοντά στην Πύλη Άμπεϊ, τη μία από τις τρεις προσβάσεις στο αεροδρόμιο όπου τις τελευταίες ημέρες συνωστίζονται χιλιάδες Αφγανοί, ελπίζοντας ότι θα καταφέρουν να φύγουν από τη χώρα που πλέον ελέγχεται από τους Ταλιμπάν.

Λίγο αργότερα, υπήρξε και δεύτερη έκρηξη κοντά στο ξενοδοχείο Μπάρον που βρίσκεται απέναντι από το αεροδρόμιο. Σε αυτό φέρεται να συγκεντρώνονταν οι Αμερικανοί πολίτες που ανέμεναν τη σειρά τους για να απεγκλωβιστούν από το Αφγανιστάν.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τουλάχιστον 13 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και παιδιά σκοτώθηκαν, ενώ τραυματίστηκαν πολλοί φρουροί των Ταλιμπάν και επίσης 3 Αμερικανοί στρατιώτες. Το τηλεοπτικό κανάλι Al Jazeera, αναφέρει ότι από τις εκρήξεις τραυματίστηκαν περισσότεροι από 50 άνθρωποι.

Το αμερικανικό Fox News μετέδωσε ότι υπήρξαν και πυροβολισμοί ενώ αποδίδει την έκρηξη σε επίθεση αυτοκτονίας, με το Politico να αναφέρει πως πρόκειται για βομβιστή αυτοκτονίας του ISIS.

Τις εκρήξεις επιβεβαίωσαν οι ΗΠΑ, μέσω του εκπροσώπου του Πενταγώνου, Τζον Κίρμπι.

We can confirm an explosion outside Kabul airport. Casualties are unclear at this time. We will provide additional details when we can.

We can confirm that the explosion at the Abbey Gate was the result of a complex attack that resulted in a number of US & civilian casualties. We can also confirm at least one other explosion at or near the Baron Hotel, a short distance from Abbey Gate. We will continue to update.

— John Kirby (@PentagonPresSec) August 26, 2021