ΕΕ: Προτεραιότητα η ασφάλεια του προσωπικού και των πολιτών της ΕΕ στο Αφγανιστάν

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ δήλωσε την Κυριακή ότι η ασφάλεια του προσωπικού και των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι άμεση προτεραιότητα της Ένωσης, καθώς οι αντάρτες Ταλιμπάν μπήκαν στην πρωτεύουσα του Αφγανιστάν.

"Η ασφάλεια των πολιτών της ΕΕ, του προσωπικού και των οικογενειών τους είναι προτεραιότητα βραχυπρόθεσμα. Εξίσου σαφές ότι πολλά διδάγματα θα πρέπει να αντληθούν", δήλωσε ο Μισέλ σε ανάρτησή του στο Twitter.

In close contact with @JosepBorrellF and following developments in #Afghanistan.

Security of EU citizens, staff and their families is priority in short term. Equally clear that many lessons will need to be drawn.

