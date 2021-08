«Πολλά θύματα» από πυροβολισμούς στο Πλίμουθ της Αγγλίας

Αρκετά άτομα φαίνεται πως έχουν χάσει τη ζωή τους από αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμούς που σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στο Πλίμουθ της νοτιοδυτικής Αγγλίας.

Όπως μετέδωσε το BBC επικαλούμενο πηγές της αστυνομίας, υπάρχουν νεκροί από το περιστατικό, χωρίς να μπορεί να προσδιοριστεί ο ακριβής αριθμός τους ακόμα. .

Ο βουλευτής των Τόρις στην περιοχή, Τζόνι Μέρσερ, ανέφερε σε ανάρτηση του στο Twitter πως «έμαθα για ένα σοβαρό και τραγικό περιστατικό που εξελίσσεται στο Πλίμουθ. Παρακαλώ, υπακούστε σε όλες τις οδηγίες της αστυνομίας».

«Το περιστατικό δεν συνδέεται με τρομοκρατία και ο δράστης του δεν βρίσκεται στο Πλίμουθ. Παραμείνετε ψύχραιμοι» πρόσθεσε.

The incident is not terror related, and neither is the suspect on the run in Plymouth. Remain calm. It is for the Police to confirm further details. Do not repost chatter or gossip; work with them. We have the best cops in the land.

