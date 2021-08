Η βοήθεια της Ευρώπης στις καταστροφικές πυρκαγιές της Ελλάδας

O επίτροπος για τη Διαχείριση Κρίσεων, Γιάνες Λέναρτσιτς, με μήνυμά του στο twitter, ανακοίνωσε ότι χθες το βράδυ η Γερμανία και η Πολωνία προσέφεραν 360 πυροσβέστες για την καταπολέμηση των δασικών πυρκαγιών στην Ελλάδα. «Η συνολική βοήθεια της ΕΕ προς την Ελλάδα ανέρχεται σε 9 πυροσβεστικά αεροπλάνα, 700 διασώστες και 100 οχήματα», τονίζει ο Γιάνες Λέναρτσιτς, επισημαίνοντας ότι έχουν ήδη στείλει βοήθεια στην Ελλάδα, άλλες επτά χώρες της ΕΕ: η Κύπρος, η Σουηδία, η Γαλλία, η Ρουμανία, η Τσεχία, η Κροατία και η Ισπανία.

In addition to 🇨🇾, 🇸🇪, 🇫🇷, 🇷🇴, 🇨🇿, 🇭🇷, 🇪🇸, last night 🇩🇪 and 🇵🇱 offered 360 fire fighters to help fight forest fires in #Greece.

This brings total 🇪🇺 assistance in 🇬🇷 to 9 planes, 700+ rescuers and 100+ vehicles.

Danke! Dziękuję! 🙏 #EUsolidarity #EUCivPro

— Janez Lenarčič (@JanezLenarcic) August 7, 2021