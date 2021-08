Copernicus: Η Μεσόγειος έχει εξελιχθεί σε hotspot πυρκαγιών

Η Μεσόγειος έχει εξελιχθεί σε hotspot πυρκαγιών, ενώ το κύμα καύσωνα στην περιοχή αυξάνει τον κίνδυνο νέων δασικών πυρκαγιών και ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην περιοχή, προειδοποιεί το πρόγραμμα γεωσκόπησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης Copernicus που λειτουργεί υπό τον συντονισμκό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η προκαλούμενη από τον άνθρωπο κλιματική αλλαγή καθιστά πιθανότερα και σφοδρότερα τα κύματα καύσωνα, προειδοποιούν οι επιστήμονες. Η Υπηρεσία Παρακολούθησης της Ατμόσφαιρας Copernicus (CAMS) ανακοίνωσε ότι οι συνθήκες υψηλών θερμοκρασιών και ξηρασίας έχουν εκτοξεύσει τον κίνδυνο για νέες πυρκαγιές, αν και μόνες οι υψηλές θερμοκρασίες δεν πυροδοτούν πυρκαγιές, διότι χρειάζεται πηγή ανάφλεξης.

#RapidMapping Activation #EMSR527

The Greek Civil Protection has requested support to monitor the wildfires north of Athens and in the island of Evia

The latter were clearly visible in the Sentinel3 image acquired today

