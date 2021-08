Δένδιας: Ανεπίσημο δείπνο με τους ΥΠΕΞ της Πολωνίας και της Λιθουανίας

Ανεπίσημο δείπνο παρέθεσε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας στους ομολόγους του της Πολωνίας, Ζμπίγκνιου Ράου (Zbigniew Rau) και της Λιθουανίας Γκαμπριέλιους Λαντσμπέργκις (Gabrielius Landsbergis), οι οποίοι επισκέφθηκαν την Κέρκυρα.

Παρέθεσα σήμερα ανεπίσημο δείπνο στους ομολόγους μου της Πολωνίας @RauZbigniew & της Λιθουανίας @GLandsbergis που επισκέφθηκαν την Κέρκυρα - I hosted today unofficial dinner to welcome #Poland FM @RauZbigniew & #Lithuania FM @GLandsbergis that visited #Corfu. pic.twitter.com/qD5w6h1XbM

— Nikos Dendias (@NikosDendias) August 2, 2021