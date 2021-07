Πολυήμερος καύσωνας στη χώρα: Ένας από τους 10 μεγαλύτερους σε διάρκεια των τελευταίων 35 ετών

Πολυήμερος αναμένεται να είναι ο καύσωνας που πλήττει σταδιακά όλη τη χώρα, με τη θερμοκρασία να είναι ιδιαίτερα υψηλή από την Πέμπτη. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της ΕΜΥ, από την Πέμπτη και μετά οι μέγιστες θερμοκρασίες θα υπερβούν σε πολλές περιοχές τους 40 βαθμούς Κελσίου και από την Παρασκευή (30-7-2021) μέχρι και την Τρίτη (3-8-2021) η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, και οι μέγιστες τιμές της, στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας, θα φθάσουν περί τους 43 βαθμούς Κελσίου, ενώ υψηλές θα παραμείνουν οι θερμοκρασίες και κατά τη διάρκεια της νύχτας, με τις ελάχιστες τιμές πάνω από τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Σημειώνεται ότι μέχρι και την Πέμπτη θα υπάρχει βοριαδάκι στο Αιγαίο, το οποίο μερικώς θα επηρεάζει και τα ανατολικά προσήνεμα, μετριάζοντας την αίσθηση της ζέστης. Από την Παρασκευή όμως που οι άνεμοι θα εξασθενήσουν, η ζέστη θα αρχίσει να γίνεται αισθητή και σ' αυτές τις περιοχές.

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, σήμερα υψηλές θερμοκρασίες θα επικρατήσουν σε όλη σχεδόν τη χώρα, ενώ οι υψηλότερες τιμές θα σημειωθούν:

α. Ηπειρωτική Ελλάδα: Στη Δυτική Στερεά και τη Θεσσαλία (έως 40 με 41 βαθμούς Κελσίου) και στην Κεντρική Μακεδονία και το εσωτερικό της Ηπείρου (έως 39 με 40 βαθμούς Κελσίου).

β. Νησιωτική Ελλάδα: Στα νησιά του Ιονίου, του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα (έως 37 βαθμούς Κελσίου).

Την Πέμπτη, σύμφωνα με την ΕΜΥ, οι υψηλότερες τιμές προβλέπεται να σημειωθούν:

α. Ηπειρωτική Ελλάδα: Στη Δυτική Στερεά και τη Θεσσαλία (έως 41 με 42 βαθμούς Κελσίου) και στην Κεντρική Μακεδονία και το εσωτερικό της Ηπείρου (έως 40 με 41 βαθμούς Κελσίου).

β. Νησιωτική Ελλάδα: Στα νησιά του Ιονίου (έως 38 με 40 βαθμούς Κελσίου) και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα (έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου).

Για έναν από τους 10 μεγαλύτερης διάρκειας καύσωνες της τελευταίας 35ετίας, έκανε λόγο ο μετεωρολόγος και διευθυντής Ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος, μιλώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Όπως λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, «από το 1987 και μετά είχαμε περίπου 10 ή 11 μεγάλης διάρκειας καύσωνες. Θα είναι σίγουρα στους 10 μεγαλύτερης διάρκειας καύσωνες της τελευταίας τριανταπενταετίας. Το 2007 είχαμε, επίσης, δύο μεγάλους καύσωνες μεγάλης διάρκειας, από τότε δεν ξανασυνέβη, συμβαίνει όμως φέτος». Σύμφωνα με τον κ. Λαγουβάρδο, πρόκειται για έναν καύσωνα μεγάλης διάρκειας και αρκετά έντονο. Ειδικά από την Παρασκευή και μέχρι την Τρίτη τα επίπεδα θερμοκρασιών θα είναι αρκετά υψηλά, με τις μέγιστες τιμές να φτάνουν στους 43, 44 βαθμούς σε αρκετές περιοχές, στα ηπειρωτικά κυρίως και στη Νότια Κρήτη.

«Είχαμε άλλον ένα μεγάλο σε διάρκεια καύσωνα στις αρχές Ιουλίου φέτος, που διήρκησε 10 ημέρες. Εκτιμούμε ότι κι αυτός θα διαρκέσει 8,9, 10 ημέρες. Μιλάμε, δηλαδή, για δύο μεγάλης διάρκειας καύσωνες μέσα στην ίδια χρονιά και δεν έχει τελειώσει το καλοκαίρι. Είναι κάτι αξιοπρόσεκτο», υπογραμμίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ. Ο κ. Λαγουβάρδος τονίζει ότι πρόκειται για έναν καύσωνα που θέλει προσοχή, διότι καθ’ όλη τη διάρκειά του οι θερμοκρασίες θα είναι σε πολλές περιοχές υψηλές και σταδιακά θα ανεβαίνει και η ελάχιστη θερμοκρασία, κυρίως στις πιο αστικές περιοχές. Οι θερμοκρασίες, δηλαδή, θα διατηρούνται σε πολύ υψηλά επίπεδα ακόμα και κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενισχύοντας το αίσθημα δυσφορίας.

«Η Δυτική Ελλάδα εκτιμώ ότι θα έχει συνολικά τις περισσότερες ημέρες υψηλές θερμοκρασίες», αναφέρει, ενώ προσθέτει ότι η κορύφωση του καύσωνα αναμένεται από το Σάββατο έως τη Δευτέρα. «Αυτό το τριήμερο θα είναι το πιο ζεστό», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Σε έναν από τους πέντε ισχυρότερους καύσωνες των τελευταίων 30 ετών συγκαταλέγεται ο καύσωνας που πλήττει τη χώρα, όπως δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο μετεωρολόγος, Γιάννης Καλλιάνος. Ο κ. Καλλιάνος επισημαίνει ότι σήμερα στη Δυτική Ελλάδα η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει στους 40-41 ° C, τοπικά ίσως και 42 στις ευπαθείς στη ζέστη περιοχές. Δυτική Ελλάδα, κυρίως στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο. Στα υπόλοιπα τμήματα της ηπειρωτικής χώρας η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 38-39 βαθμούς Κελσίου, συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής που θα φτάσει γύρω στους 37-38 ° C. Ωστόσο, όπως τονίζει ο κ. Καλλιάνος, τα δύσκολα έρχονται από την Πέμπτη, όποτε ουσιαστικά αυτό το κύμα της ζέστης, ο καύσωνας ο ισχυρός της Δυτικής Ελλάδας, θα επεκταθεί και στα υπόλοιπα τμήματα της χώρας. «Την Πέμπτη θα έχουμε θερμοκρασίες 43 ° C, ίσως και 44 ° C στη Δυτική Ελλάδα, 40-42 ° C στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τμήματα, ίσως έχουμε 40 βαθμούς και στην Αθήνα, με αποτέλεσμα αυτές οι θερμοκρασίες περίπου να διατηρηθούν μέχρι και τις 5-6 Αυγούστου τουλάχιστον», επισημαίνει, ενώ προσθέτει ότι πρόκειται για έναν πολύ ισχυρό καύσωνα λόγω τόσο των αυξημένων μέγιστων θερμοκρασιών στις ευπαθείς στη ζέστη περιοχές - μπορεί να φτάσει και 45 ° C- όσο και λόγω της μεγάλης του διάρκειας που θυμίζει τον καύσωνα του 1987. «Στη Θεσσαλία, σε τμήματα του Αργολικού Κάμπου, στη Μεσσηνία, σε όλες αυτές τις περιοχές, στην Κωπαΐδα, στη Βοιωτία, θα δούμε και 45 βαθμούς τις επόμενες ημέρες, και κυρίως μέσα στο Σαββατοκύριακο. Οι καύσωνες που βιώσαμε τα προηγούμενα χρονικά διαστήματα μέσα στο προσεχές καλοκαίρι, δεν έχουν καμία σχέση με τον καύσωνα που έρχεται. Ο καύσωνας που έρχεται συγκαταλέγεται σε έναν από τους πέντε ισχυρότερους καύσωνες των τελευταίων 30 ετών», σημειώνει ο κ. Καλλιάνος.

Πώς εξηγείται μετεωρολογικά

Σύμφωνα με τον κ. Λαγουβάρδο, οι παρατεταμένοι καύσωνες έχουν μετεωρολογική εξήγηση καθώς, όπως τονίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, «υπάρχει μια εμμονή πολύ υψηλών πιέσεων πάνω από την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου που αποφέρουν την αύξηση της θερμοκρασίας». «Δεν αρκεί να έχουμε μεταφορά θερμών μαζών από την Αφρική, αυτή είναι η πρώτη εξήγηση που προφανώς ισχύει, αυτό που ζεσταίνει περισσότερο είναι καθοδικά ρεύματα μέσα στην ατμόσφαιρα, τα οποία δημιουργούνται από συστήματα υψηλών πιέσεων τα οποία ανεβάζουν περαιτέρω τη θερμοκρασία στα χαμηλότερα στρώματα. Δηλαδή, έχεις μια θερμή μάζα στην περιοχή μας, στην ευρύτερη περιοχή που λειτουργεί σαν καθίζηση αερίων μαζών που έχουν σαν αποτέλεσμα να συνδυάζονται και να ζεσταίνονται περισσότερο. Οι θερμές αέριες μάζες με υψηλές πιέσεις που ευνοούν τις καθοδικές κινήσεις και τη θέρμανση των αερίων μαζών έχουν ως αποτέλεσμα να έχουμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες με χαμηλότερα στρώματα της ατμόσφαιρας», υπογραμμίζει ο κ. Λαγουβάρδος.

Οδηγίες της ΓΓΠΠ για την αισθητή άνοδο της θερμοκρασίας

Οδηγίες προς τους πολίτες απευθύνει η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ενόψει της αισθητής ανόδου της θερμοκρασίας. Πιο συγκεκριμένα, συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την επικράτηση των υψηλών θερμοκρασιών.

Στις περιοχές όπου προβλέπεται η επικράτηση υψηλών θερμοκρασιών, εφιστά την προσοχή στα άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τις επόμενες ημέρες, ώστε να αποφευχθούν προβλήματα υγείας, όπως θερμική εξάντληση και θερμοπληξία, που μπορεί να προκληθούν εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών που θα επικρατήσουν.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις οδηγίες αυτοπροστασίας από τις υψηλές θερμοκρασίες, συνιστάται στους πολίτες:

-Να παραμένουν σε χώρους δροσερούς και σκιερούς μακριά από συνωστισμό, να χρησιμοποιούν κλιματιστικά μηχανήματα ή ανεμιστήρες και να αποφεύγουν τη βαριά σωματική εργασία σε χώρους με υψηλή θερμοκρασία, άπνοια και μεγάλη υγρασία.

-Να αποφεύγουν την ηλιοθεραπεία, όπως και το βάδισμα ή το τρέξιμο κάτω από τον ήλιο και να φορούν καπέλο και γυαλιά ηλίου και ρούχα ανοιχτόχρωμα από ύφασμα που επιτρέπει στο δέρμα να αερίζεται και διευκολύνει την εξάτμιση του ιδρώτα, αποφεύγοντας τα συνθετικά υφάσματα.

-Να καταναλώνουν ελαφρά γεύματα με φρούτα και λαχανικά, περιορίζοντας τα λιπαρά και την ποσότητα του φαγητού.

-Να πίνουν άφθονο νερό και χυμούς φρούτων, αποφεύγοντας τα οινοπνευματώδη.

Ιδιαίτερη μέριμνα συνιστάται για τα μωρά και τα μικρά παιδιά, καθώς και τους ηλικιωμένους και τους πάσχοντες από χρόνια νοσήματα για την προστασία τους από τις υψηλές θερμοκρασίες.

Η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (www.civilprotection.gr) έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την επικράτηση των υψηλών θερμοκρασιών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ