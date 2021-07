Συμφωνία με την νοτιοαφρικανική φαρμακευτική εταιρεία Biopharma σύναψαν οι Pfizer και BioNTech, για την παραγωγή εμβολίων κατά του κορονοϊού που θα κατευθυνθούν «αποκλειστικά στην Αφρική», ανακοίνωσε στο Twitter ο Άλμπερτ Μπουρλά.

Σκοπός της συμφωνίας η επιτάχυνση της πρόσβασης στα εμβόλια για τους αφρικανικές χώρες, όπου παρατηρούνται μεγάλες καθυστερήσεις στους εμβολιασμούς, με την μετάλλαξη Δέλτα να έχει κυριαρχήσει.

Αναλυτικά, η ανάρτηση του «ισχυρού άνδρα» της Pfizer αναφέρει:

«Χάρη στην αφοσίωση τόσων πολλών, δόσεις του εμβολίου Pfizer-BioNTech έχουν φτάσει σε χώρες ή περιφέρειες σε κάθε περιοχή του κόσμου - αλλά έχουμε ακόμη δουλειά να κάνουμε σε δυσπρόσιτες κοινότητες.

Για περαιτέρω επιτάχυνση της πρόσβασης, οι Pfizer και BioNTech συνεργάζονται με την εταιρεία Biopharma της Νότιας Αφρικής για την παραγωγή και διανομή του εμβολίου COVID-19 αποκλειστικά στην Αφρική.

Οι εφοδιαστικές αλυσίδες εμβολίων COVID-19 θα εκτείνεται τώρα σε 3 ηπείρους και θα περιλαμβάνει περισσότερες από 20 εγκαταστάσεις - και θα συνεχίσουμε να διερευνούμε και να αναζητούμε ευκαιρίες για να φέρουμε νέους συνεργάτες στο δίκτυο της εφοδιαστικής αλυσίδας καθώς προσπαθούμε να νικήσουμε αυτόν τον ιό σε κάθε γωνιά του κόσμου».

Thanks to the dedication of so many, doses of the Pfizer-BioNTech #COVID19 vaccine have reached countries or territories in every region of the world — but we still have work to do in harder-to-reach communities. (1/3)

Our #COVID19 vaccine supply chain will now span 3 continents and include more than 20 facilities — and we will continue to explore and pursue opportunities to bring new partners into our supply chain network as we strive to defeat this virus in every corner of the world. (3/3)

