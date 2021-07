Βέλγιο: Τουλάχιστον 2 νεκροί από τις φονικές πλημμύρες στη Βαλλονία

Δύο άνθρωποι τουλάχιστον έχουν «χαθεί» από τις πλημμύρες στη Βαλλονία, όπως αναφέρει το δίκτυο rtbf.

Ένας άνδρας 22 ετών βρέθηκε νεκρός στο Eupen. Το δεύτερο θύμα εντοπίστηκε στην Aywaille. 1.800 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εκκενώσουν τα σπίτια τους στο Chaudfontaine με τη βοήθεια της αστυνομίας και του στρατού.

Σφοδρές βροχοπτώσεις πλήττουν τις τελευταίες ημέρες την Βαλλονία. Βελτίωση του καιρού αναμένεται να σημειωθεί από την Παρασκευή, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους.

Flooding situation - especially in Wallonia - is pretty grim. Hope people stay safe. https://t.co/sdHgLuT2zT

