Σαρλ Μισέλ:Η ΕΕ είναι έτοιμη να παράσχει στον λαό της Κύπρου κάθε είδους βοήθεια

Την ετοιμότητα της ΕΕ να βοηθήσει την Κύπρο, εξέφρασε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ με ανάρτησή του στο twitter.

«Οι σκέψεις μας είναι στα θύματα των πυρκαγιών στην Κύπρο.m,Στα αγαπημένα τους πρόσωπα στέλνουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια» ανέφερε ο Σαρλ Μισέλ και προσέθεσε ότι «η ΕΕ είναι έτοιμη να παράσχει στον Πρόεδρο της Κύπρου, Νίκο Αναστασιάδη και στον λαό της Κύπρου κάθε είδους βοήθεια».

Our thoughts go to the victims of the fires in #Cyprus

To their loved ones we send our most heartfelt condolences.

The EU stands ready to provide @AnastasiadesCY and the people of Cyprus every kind of assistance.

— Charles Michel (@eucopresident) July 4, 2021