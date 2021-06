Αμέτρητες ιστοσελίδες, συμπεριλαμβανομένων των Amazon.com, Reddit, Spotify και Twitch, καθώς και μεγάλων ειδησεογραφικών πρακτορείων όπως οι Guardian, Bloomberg, BBC, Financial Times, New York Times, Le Monde και CNN διέκοψαν τη λειτουργία τους για περίπου μία ώρα. Πεσμένο ήταν και το site της βρετανικής κυβέρνησης gov.uk.

Ένα τεχνικό πρόβλημα στην Fastly, έναν δημοφιλή πάροχο CDN, φαίνεται πως ήταν η αιτία. Στην ιστοσελίδα της η Fasty επιβεβαίωσε το πρόβλημα και τη διακοπή, ενώ διαβεβαιώνει πως εργάζεται πάνω στην επιδιόρθωση του προβλήματος.

«Η λύστη βρέθηκε και εφαρμόζεται» ανέφερε η εταιρεία.

