Πού θα γίνουν αύριο τα δωρεάν τεστ του ΕΟΔΥ για τον κορονοϊό

Αύριο, Τρίτη 1 Ιουνίου, Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) θα βρίσκονται σε κεντρικά σημεία σε ολόκληρη την επικράτεια, όπου θα πραγματοποιούνται δωρεάν rapid test για όλους τους πολίτες.

Τα σημεία δωρεάν ελέγχου είναι τα ακόλουθα:

1. Σταθμός Μετρό «Σύνταγμα», 09:00 -15:00

2. Δ. Αμαρουσίου, Πλατεία Ευτέρπης (ΗΣΑΠ), 09:30 -15:00

3. Δ. Πειραιά, Πλατεία Κανάρη, Πασαλιμάνι, 09:30 -15:00

4. Δ. Αλίμου, Καλαμακίου και Ποσειδώνος (δημοτικό parking στο ύψος της πεζογέφυρας), 09:30 -15:00

5. Δ. Διονύσου, Ηρώων Πολυτεχνείου και Κοιμήσεως Θεοτόκου, Άγιος Στέφανος, 09:30 -15:00

6. Δήμος Ιλίου, Αίαντος και Χρυσηίδος, Ίλιον, 09:00 -15:00

7. Δήμος Χαϊδαρίου, Δημαρχείο, Στρ. Καραϊσκάκη 138 & Ευπαύλεως, Χαϊδάρι , 09:00 -15:00

8. Δ. Ερυθρές – Μάνδρας, Αγίας Παρασκευής (προαύλιος χώρος Ι.Ν Ευαγγελισμός της Θεοτόκου), 09:30 -15:00

9. Δ. Νέας Σμύρνης, Κεντρική Πλ. Νέας Σμύρνης, 09:30 -15:00

10. Δ. Νέας Φιλαδέλφειας, Νέα Χαλκηδόνα - Πάρκο Αποστολάκη, Βάρναλη & Περικλέους, 09:30 -15:00

11. Νότια Πύλη ΔΕΘ, 09:00 -19:00

12. Δ. Πυλαίας-Χορτιάτη, δημαρχείο Πυλαίας, 10:00-15:00

13. Δ. Καλαμαριάς,στην πλατεία Δημαρχείου ,στον Πεζόδρομο,10:00 - 15:00

14. Δ. Παύλου Μελά, μπροστά στο δημαρχείο Πολίχνης, 10:00-15:00

15. Δ. Λαγκαδά, στην κοινότητα Κολχικού, 10:00 - 15:00

16. ΚΑΠΗ Αγρινίου

17. Δήμος Αγρινίου, Χαριλάου Τρικούπη

18. Ίδρυμα Τσώνη, Ναύπακτος

19. Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου

20. Κοινότητα Γουριας, Αιτωλοακαρνανία

21. Κοινότητα Μάστρου, Αιτωλοακαρνανία

22. Πλατεία Αγίου Πέτρου, Άργος, 10:00-14:00

23. Δημαρχείο Άρτας, 08:00-14:00

24. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αχαΐας, 08:30-14:30

25. Πλατεία Ταμπαχανά, Πάτρα, 09:00-14:30

26. Πλατεία Αγίου Γεωργίου, Πάτρα, 09:00-14:30

27. Κοινότητα Νεοχωράκι, Δήμος Θήβας

28. Βαγια, Βοιωτία

29. Πύργος, Δ. Ορχομενού, Βοιωτία

30. Κ.Υ. Θήβας

31. Ιατρείο ΕΟΔΥ, Θ. Ζιάκα 23, Γρεβενά, 09:00-15:00

32. Δημαρχείο Γρεβενών, 10:00-14:00

33. Κέντρο Ενημέρωσης Δήμου Δράμας, 09:00

34. Κοινότητα Χωριστής, Δράμα, 09:00

35. Κ.Υ. Ορεστιάδας, 08:30

36. Δημοτικό Θέατρο Αλεξανδρούπολης, 09:00-15:00

37. Νομαρχείο Αλεξανδρούπολης, 09:00-15:00

38. Drive through Στροφή Εγνατίας Οδού, 09:00-15:00

39. ΚΕΠ Ερέτριας, Εύβοια, 09:30-13:30

40. Λουτρά Αιδηψού, Εύβοια, 09:00

41. Πλατεία Κατσαντώνη, Καρπενήσι

42. Λιμάνι Ζακύνθου

43. Κτίριο Περιφέρειας Ζακύνθου

44. Κεντρική Πλατεία Πύργου, Ηλεία, 09:00-14:30

45. Πλατεία Σπεντζάρη, Βαρθολομιό, Ηλεία, 09:00-14:30

46. Πλατεία Αγίου Αθανασίου, Αμαλιάδα, Ηλεία, 09:00-14:30

47. Αγροτικό Ιατρείο Λιμεναριά, Θάσος

48. Πλατεία Δημαρχείου, Ηγουμενίτσα

49. Κοινότητα Γιαννακοχωρίου Νάουσας, 09:30-14:00

50. Κοινότητα Βεργίνας, Βέροια, 09:30-14:00

51. Πνευματικό Κέντρο Αλεξάνδρειας, 09:30-14:00

52. Πλατεία Αγίας Αικατερίνης, Ηράκλειο

53. Πλατεία Ελευθερίας, Ηράκλειο

54. Άγιος Κήρυκος, Ικαρία

55. Περιφέρεια Ηπείρου, Ιωάννινα, 09:00-14:00

56. Πλατεία Πύρρου, Ιωάννινα, 09:00-14:00

57. Αρχοντικό Πυρσινέλλα, Ιωάννινα, 09:00-14:00

58. Λιμένας Λακκίου, Λέρος, 09:00-14:00

59. Κεντρικός Λιμένας Καλύμνου

60. Ιατρείο Χώρας, Αστυπάλαια, 17:00-20:00

61. Δ. Καρδίτσας, Πλατεία Ν. Πλαστήρα, 10:00-15:00

62. Δ. Παλαμά, κεντρική Πλατεία , Καρδίτσα, 10:00-15:00

63. Δ. Καρδίτσας, Κοινότητα Ρομά, Μαυρικα, Καρδίτσα, 11:00-14:00

64. Λεωφόρος Κύκνων, Καστοριά

65. Ιατροχειρουργική Εταιρεία Κέρκυρας

66. ΚΑΠΗ Κιλκίς

67. Κ.Υ. Κοζάνης

68. Πνευματικό Κέντρο Πτολεμαΐδας

69. Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου, 09:30-14:00

70. Πλατεία Ευαγγελίστριας, Άγιοι Θεόδωροι, 09:30-13:30

71. ΚΑΠΗ Σπάρτης

72. Κεντρική Πλατεία Λάρισας, 09:00-15:00

73. Εργατικές Κατοικίες Νεάπολης, απέναντι από την αστυνομία, Λάρισα, 09:00-15:00

74. Βασίλι Φαρσάλων, Λάρισα, 09:00-11:00

75. Drive through Φάρσαλα, Λάρισα, 11:00-15:00

76. Πλατεία Αμπελόκηποι-Ηρώων Πολυτεχνείου, Λάρισα, 09:00-14:00

77. Πλατεία Ταχυδρομείου, Λάρισα, 09:00-15:00

78. Πλατεία Μεγάλου Προφήτη Ηλία, Νεράιδα, Λάρισα, 09:00-14:00

79. Δήμος Ιεράπετρας, Δημαρχείο, Λασίθι

80. Ιατρείο Πορτιάνου, Λήμνος, 09:30-13:30

81. Πλατεία Καγιανιού, Μυτιλήνη

82. ΚΑΠΗ Λευκάδας, 08:00-09:30 και 13:00-15:00

83. Διοικητήριο Λευκάδας, 10:00-12:30

84. Παραλία Βόλου, έμπροσθεν πανεπιστημίου, 09:00-14:00

85. Α’ ΒΙ.ΠΕ Βόλου, 09:00-14:00

86. Drive through Πανθεσσαλικό Στάδιο Βόλου, 09:00-14:00

87. Κτίριο Περιφέρειας Μεσσηνίας, Αίθουσα Κουμουνδούρος, 08:30-15:00

88. Πλατεία Θουρίας, Μεσσηνία, 08:30-13:30

89. Δήμος Τροιζηνίας, Μεθάνων, Μέθανα, 09:00-15:00

90. Αθλητικό Γήπεδο Φ. Αμοιρίδης, Ξάνθη

91. Πλατεία Νάουσας, Πάρος

92. Δημαρχείο Γιαννιτσών, Πέλλα

93. Πλατεία Σέτσκου, Αριδαία, Πέλλα

94. Drive through στην Ανδρομάχη, Κατερίνη

95. Drive through στην Λεπτοκαριά, Δ. Δίου-Ολύμπου

96. Drive through στο Λιτόχωρο, Δ. Δίου-Ολύμπου

97. Θεσπρωτικό, Κεντρική Αγορά, Πρέβεζα

98. Δημαρχείο Λούρου, Πρέβεζα

99. Παραλία Πρέβεζας

100. Κοινότητα Αγκουσελιανών, Ρέθυμνο

101. Πλατεία Ειρήνης, Κομοτηνή

102. Πλατεία Ψίνθου, Ρόδος, 09:30-14:30

103. Παλαιό Νοσοκομείο Ρόδου, 09:00-14:30

104. Μεσαιωνική Πόλη, στην Κολώνα, Ρόδος, 09:30-14:30

105. Κεντρική Πλατεία Μανωλάτων, Σάμος

106. Κ.Υ Καρλοβάσου, Σάμος

107. Γ.Ν. Σάμου

108. Νιγρίτα, Σέρρες

109. Κουμαρια, Σέρρες

110. Αθλητικό Κέντρο Δ. Βικέλας, Σύρος, 10:00-14:00

111. Κεντρική Πλατεία Τρικάλων, 10:00

112. Πλατεία Δεσποτικού, Τρίκαλα, 10:00

113. Πάρκο Κουρσούμ Τζαμί, Τρίκαλα, 09:30

114. Πλατεία Βουβής, Τρίκαλα, 11:30

115. Πλατεία Κοτρωνίου, Τρίκαλα, 08:30

116. Λαϊκή Αγορά Οδού Σμύρνης, Λαμία, 08:30-10:30

117. Πλατεία Ελευθερίας, Λαμία, 09:00-13:00

118. Drive trough οδός Φιλίας, Λαμία, 09:00-13:00

119. Ελάτεια, Δ. Αμφίκλειας-Ελάτειας, Φθιώτιδα, 11:30-14:00

120. Drive through Κάτω Τιθορέα, Φθιώτιδα

121. Ιατρείο ΕΟΔΥ, Ηπείρου 23, Φλώρινα

122. ΒΙ.ΠΕ Φλώρινας

123. Πνευματικό Κέντρο Άμφισσας

124. Δελφοί, Φωκίδα

125. Επανοχώρι, Ροδοβάνι, Καμπανός, Σούγια, Χανιά

126. Δημαρχείο Κάβρου, Χανιά

127. Νέα Μουδανιά, κλειστό γυμναστήριο, Χαλκιδική, 10:00-14:00

128. Βαβδός, Χαλκιδική, 10:00-14:00

129. Πλατεία Βουνακίου, Χίος