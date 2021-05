"Τούρκικη μειονότητα" ξανά για τον Τσαβούσογλου

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ σε tweet τόσο στα τουρκικά όσο και στα αγγλικά, επιμένει στα περί τουρκικής μειονότητας. Το tweet το οποίο έγινε κατά την άφιξή του στην Αλεξανδρούπολη, και το οποίο συνοδεύεται από φωτογραφικό στιγμιότυπο, αναφέρει "Συνάντηση με τα μέλη του Συμβουλίου της Τούρκικης μειονότητας της Δυτικής Θράκης. Έμφαση δόθηκε ότι πάντα θα στεκόμαστε αποφασιστικά δίπλα στην τουρκική μειονότητα στον αγώνα τους για τα δικαιώματά τους και υπογραμμίσαμε για άλλη μια φορά την ισχυρή υποστήριξή μας"

Met with the members of the #WesternThrace Turkish Minority Advisory Board.

Emphasized that we will always stand resolutely with the Turkish Minority in their struggle for their rights and underlined once again our strong support. @bttadk pic.twitter.com/UOubQmAwFb

— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) May 30, 2021