Η Ε.Ε. δεν ανανέωσε την παραγγελία εμβολίων της Astrazeneca κατά της COVID-19 για μετά τον Ιούνιο

Ο Ευρωπαίος επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς Τιερί Μπρετόν δήλωσε σήμερα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ανανέωσε την παραγγελία της για τα εμβόλια της AstraZeneca κατά της COVID-19 για μετά τον Ιούνιο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον προηγούμενο μήνα ενεργοποίησε νομικές ενέργειες κατά της AstraZeneca για τη μη τήρηση του συμβολαίου της, αναφορικά με την παράδοση των εμβολίων της κατά της COVID-19, αλλά και για την απουσία ενός «αξιόπιστου» σχεδίου από την εταιρία, για τη διασφάλιση της εμπρόθεσμης παράδοσης των εμβολίων.

Ο Μπρετόν, έκανε επίσης λόγο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την παραγωγική ικανότητα της Ε.Ε. σε εμβόλια, που έχει μεγαλώσει το τελευταίο διάστημα.

Impressive ramp-up of our 53 vaccines factories! Now, we will have the doses needed to fulfill the EU Vaccines Task Force target: 70% adults fully vaccinated by mid-July.



