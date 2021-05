Η κυβέρνηση Τραμπ υπέκλεψε τηλεφωνικές συνομιλίες δημοσιογράφων της Washington Post

Η κυβέρνηση Τραμπ απέκτησε μυστικά τα αρχεία των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων δημοσιογράφων της Washington Post οι οποίοι έγραφαν σχετικά με τις κατηγορίες για ρωσική ανάμιξη στις προεδρικές εκλογές του 2016, ανέφερε χθες, Παρασκευή, η αμερικανική εφημερίδα.

Το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης έστειλε επιστολή στους δημοσιογράφους Έλεν Νακασίμα και Γκρεγκ Μίλερ, καθώς και στον πρώην δημοσιογράφο Άνταμ Έντους για να τους ενημερώσει ότι είχε λάβει τα αρχεία των τηλεφωνικών συνδιαλέξεών τους από τις προσωπικές και επαγγελματικές σταθερές τηλεφωνικές γραμμές τους και από τα κινητά τηλέφωνά τους «για την περίοδο από τις 15 Απριλίου 2017 έως τις 31 Ιουλίου 2017», αναφέρει η Washington Post.

Η εφημερίδα εκφράζει «τη βαθιά ανησυχία της γι' αυτή τη χρήση κυβερνητικής εξουσίας με στόχο να αποκτηθεί πρόσβαση στις επικοινωνίες δημοσιογράφων», δήλωσε ο διευθυντής της Κάμερον Μπαρ.

«Το υπουργείο Δικαιοσύνης οφείλει άμεσα να ρίξει φως στις αιτίες αυτής της παρείσφρησης στις δραστηριότητες δημοσιογράφων, οι οποίες προστατεύονται από την πρώτη τροπολογία» του Συντάγματος των Ηνωμένων Πολιτειών, συνέχισε.

Η Αμερικανική Ένωση Ατομικών Δικαιωμάτων (ACLU) δήλωσε από την πλευρά της πως το υπουργείο Δικαιοσύνης είχε «κατασκοπεύσει» αυτούς τους δημοσιογράφους «για τα καπρίτσια μιας κυβέρνησης».

«Αυτό δεν θα έπρεπε να είχε συμβεί ποτέ», έγραψε στο Twitter η ACLU. «Όταν η κυβέρνηση κατασκοπεύει τους δημοσιογράφους και τις πηγές τους, τίθεται σε κίνδυνο η ελευθερία του Τύπου».

