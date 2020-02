Στην άποψή του πως «δεν χρειάζεται κανείς πτυχίο για να δουλέψει στην Tesla» επιμένει ο Έλον Μασκ, ο οποίος χρησιμοποιησε την πλατφόρμα του Twitter για να ανακοινώσει πως «άνοιξαν» θέσεις εργασίας στην εταιρεία του.

Ο ιδρυτής και CEO της Tesla ανακοίνωσε πως ψάχνει άτομα για να ενισχύσει το τμήμα της τεχνητής νοημοσύνης και διευκρινίζει πως δεν απαιτείται πτυχίο, παρά μόνο «κατανόηση» της τεχνολογίας αυτής.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα του CNBC, ο Μασκ έγραψε πως ο υποψήφιος θα πρέπει να περάσει ένα «σκληρό» τεστ κώδικα, όμως αν τα καταφέρει θα έχει σημαντική θέση στην εταιρεία και θα επικοινωνεί απευθείας με τον Έλον Μασκ, σε σχεδόν καθημερινή βάση.

“At Tesla, using AI to solve self-driving isn’t just icing on the cake, it the cake” - @lexfridman



Join AI at Tesla! It reports directly to me & we meet/email/text almost every day. My actions, not just words, show how critically I view (benign) AI.https://t.co/iF97zvYZRz