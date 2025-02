Την βοήθεια των «λαμπρών μυαλών» στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, ζητά το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων Bybit για να το βοηθήσουν να ανακτήσει τα 1,5 δισ. δολάρια που έκλεψαν οι χάκερ, σε αυτό που πιστεύεται ότι είναι η «μεγαλύτερη ψηφιακή κλοπή στην ιστορία».

Την βοήθεια των «λαμπρών μυαλών» στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, ζητά το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων Bybit για να το βοηθήσουν να ανακτήσει τα 1,5 δισ. δολάρια που έκλεψαν οι χάκερ, σε αυτό που πιστεύεται ότι είναι η «μεγαλύτερη ψηφιακή κλοπή στην ιστορία». Μάλιστα, προσφέρει ανταμοιβή 10%, κάτι που σημαίνει πως θα μπορούσε να ανέλθει στα 140 εκατ. δολάρια εάν ανακτηθεί ολόκληρο το χακαρισμένο ποσό.

As part of the investigation and recovery efforts, Bybit is pledging 10% of recovered funds to reward ethical cyber and network security experts who play an active role in retrieving the stolen cryptocurrencies in the incident.



