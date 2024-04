MicroStrategy: 370 εκατ. δολάρια έχει βγάλει το 2024 ο CEO Μάικλ Σέιλορ λόγω bitcoin

Bitcoin evangelist Michael Saylor has made $370 million from MicroStrategy stock sales this year

Περίπου 370 εκατ. δολάρια έχει κέρδισει το 2024 ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της MicroStrategy, Μάικλ Σέιλορ, ένας από τους ένθερμους υποστηρικτές του bitcoin.

Η εκτόξευση της αξίας της MicroStrategy έκανε σημαντικά πλουσιότερο τον Σέιλορ που από το περασμένο καλοκαίρι, έχει ξεκινήσει να πουλά τις μετοχές που κατέχει, έχοντας μεταβιβάσει περίπου 400.000 μετοχές τους πρώτους τέσσερις μήνες του 2024.

Το timing δεν θα μπορούσε να είναι καλύτερο για τον 59χρονο δισεκατομμυριούχο των κρυπτονομισμάτων, αφού η τιμή του bitcoin έχει εκτοξευθεί. Το πλάνο πώλησης των μετοχών του, που συμφωνήθηκε με την εταιρεία τον Σεπτέβριο, έχει σχεδόν ολοκληρωθεί κατά 90%.

«Τα κρυπτονονίσματα θα "φάνε το χρυσό"» δήλωσε στο CNBC τον περασμένο μήνα ο Σέιλορ, ο οποίος ξεκίνησε τη MicroStrategy το 1989 ως εταιρεία παροχής συμβουλών λογισμικού και τεχνολογίας και έχει αναδειχθεί ως ήρωας του bitcoin τα τελευταία χρόνια. Η εταιρεία του χρησιμοποίησε τον ισολογισμό της και αξιοποίησε τις κεφαλαιαγορές για να αποκτήσει περισσότερα από 214.000 bitcoin από τότε που ανακοίνωσε τη στρατηγική της να εισέλθει στην αγορά κρυπτογράφησης στα μέσα του 2020.

Αυτά τα περιουσιακά στοιχεία, που ισοδυναμούν με περίπου το 1% του συνολικού αριθμού bitcoin που έχουν κοπεί μέχρι σήμερα, αξίζουν σήμερα περίπου 13,6 δισ. δολάρια, αντιπροσωπεύοντας το μεγαλύτερο μέρος της κεφαλαιοποίησης της MicroStrategy που αγγίζει τα 21,3 δισ. δολάρια.

Η μετοχή της εταιρείας, από τις αγαπημένες Wall Street τα τελευταία χρόνια, σημειώνει άνοδο 91% φέτος - παρά την υποχώρηση 37% από το υψηλό της Μαρτίου - μετά την εκτίναξη 346% το 2023, μια από τις καλύτερες επιδόσεις σε ολόκληρο το χρηματιστήριο των ΗΠΑ.

Ο Σέιλορ είναι ο μεγαλύτερος μέτοχος της MicroStrategy, με μετοχές (class B) αξίας περίπου 2,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ στα τέλη του 2023, κατείχε άλλες 400.000 μετοχές (class A), και είναι αυτές που πουλά με ταχύτητα.