Ο επικεφαλής της Coinbase πουλά το 2% των μετοχών για χρηματοδότηση επιστημονικών ερευνών

Ο CEO της Coinbase, Μπράιαν Άρμοστρονγκ, ανακοίνωσε πως θα πουλήσει το 2% των μετοχών που κατέχει στην εταιρεία κρυπτονομισμάτων για τη χρηματοδότηση επιστημονικών ερευνών το 2023.

Σε αναρτήσεις του στο Twitter, ο Άρμστρονγκ ανέφερε πως «είμαι παθιασμένος με την επιτάχυνση της επιστήμης και της τεχνολογίας για να λυθούν κάποιες από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στον κόσμο. Γι αυτό, σκοπεύω να πουλήσω το 2% των μετοχών μου στην Coinbase μέσα στον επόμενο χρόνο για τη χρηματοδότηση της επιστημονικής έρευνας» σημείωσε, μεταξύ άλλων.

I'm passionate about accelerating science and tech to help solve some of the biggest challenges in the world. To further this, I'm planning to sell about 2% of my Coinbase holdings over the next year to fund scientific research and companies like @newlimit + @researchhub

