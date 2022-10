Ρουμπινί: Ακόμα και η κοπριά είναι καλύτερη από τα crypto - Η μεγαλύτερη απάτη στην Ιστορία

Για άλλη μια φορά δεν «χαρίστηκε» στα κρυπτονομίσματα ο διάσημος οικονομολόγος και καθηγητής στο NYU Stern, Νουριέλ Ρουμπινί, και με αναρτήσεις του στο Twitter εξαπέλυσε τα βέλη του για αυτό που ο ίδιος αποκαλεί shitcoins.

Μάλιστα, φρόντισε να επισημάνει πως ακόμα και η κοπριά είναι πιο χρήσιμη από αυτά, καθώς έχει τουλάχιστον την χρησιμότητα ενός φυσικού λιπάσματος, εν αντιθέσει με τα crypto που, κατά τον Ρουμπινί, είναι η μεγαλύτερη απάτη στην ιστορία των χρηματοοικονομικών.

Calling cryptocurrencies as “shitcoins” may be an insult to manure/shit. The latter is very valuable as a natural fertilizer while toxic shitcoins are useless & pollute the environment. Thus their true value isn’t 0; it is rather negative given their negative externalities🤮🤑💩

— Nouriel Roubini (@Nouriel) October 3, 2022