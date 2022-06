Μπιλ Γκέιτς: Τα crypto βασίζονται στην ιδέα του «μεγαλύτερου ανόητου» - Δεν μπλέκομαι μαζί τους

Εξηγώντας το σκεπτικό του, επεσήμανε πως τα ψηφιακά assets, τα οποία θεωρεί υπερτιμημένα, «κερδίζουν» όταν βρίσκονται αρκετοί αγοραστές πρόθυμοι να πληρώσουν περισσότερα για αυτά.

Δεν είναι μυστικό πως ο δισεκατομμυριούχος ιδρυτής της Microsoft, Μπιλ Γκέιτς, δεν είναι λάτρης των κρυπτονομισμάτων ή των NFT. Και δεν αισθάνεται την ανάγκη να κρύψει τις απόψεις του.

Όπως αναφέρει και το CNBC, μιλώντας σε μια ομιλία του TechCrunch για την κλιματική αλλαγή την Τρίτη, ο Γκέιτς περιέγραψε το φαινόμενο των crypto ως κάτι που «100% βασίζεται στην θεωρία του μεγαλύτερου ανόητου». Εξηγώντας το σκεπτικό του, επεσήμανε πως τα ψηφιακά assets, τα οποία θεωρεί υπερτιμημένα, «κερδίζουν» όταν βρίσκονται αρκετοί αγοραστές πρόθυμοι να πληρώσουν περισσότερα για αυτά.

Ειρωνευόμενος ο Μπιλ Γκέιτς ανέφερε ότι «οι ακριβές ψηφιακές εικόνες πιθήκων» θα «βελτίωναν τον κόσμο πάρα πολύ», αναφερόμενος στην πολυδιαφημισμένη συλλογή NFT, Bored Ape Yacht Club.

