«Δεν θα πουλήσει» bitcoin, ether και dogecoin διαβεβαιώνει ο Έλον Μασκ

Ενισχυμένα κινήθηκαν τα κρυπτονομίσματα bitcoin, ether και dogecoin νωρίς το πρωί της Δευτέρας παίρνοντας ώθηση από ένα tweet του Έλον Μασκ, με το οποίο διαβεβαιώνει το κοινό πως έχει στο χαρτοφυλάκιο του τα συγκεκριμένα crypto και πως δεν σκοπεύει να τα πουλήσει.

Σύμφωνα με το Bloomberg, πριν από το tweet του Μασκ, το bitcoin κατέγραφε πτώση έως και 2,9%, όμως ανέκαμψε νωρίς το πρωί της Δευτέρας, πριν υποχωρήσει ξανά κατά 1,4%. Παράλληλα, μετά τη δήλωση του CEO της Tesla, το ether ανέβηκε έως και 2,3%, αν και γύρισε αρνητικά, ενώ το dogecoin γύρω στις 6 με 7 το πρωί είδε άνοδο κατά 3,8%.

Συγκεκριμένα, ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου έγραψε «σαν γενική αρχή, για όσους αναζητούν συμβουλές από αυτό το thread, είναι καλύτερο να έχετε στην κατοχή σας χειροπιαστά πράγματα, όπως ένα σπίτι ή μετοχές σε εταιρείες οι οποίες πιστεύετε ότι φτιάχνουν καλά προϊόντα, παρά δολάρια όταν ο πληθωρισμός είναι υψηλός. Εχω ακόμα και δεν θα τα πουλήσω τα Bitcoin μου, τα Ethereum μου και τα Doge μου, πάντως».

As a general principle, for those looking for advice from this thread, it is generally better to own physical things like a home or stock in companies you think make good products, than dollars when inflation is high.

I still own & won’t sell my Bitcoin, Ethereum or Doge fwiw.

— Elon Musk (@elonmusk) March 14, 2022