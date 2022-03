Άκυρο το ουκρανικό σχέδιο «ανταμοιβής δωρεών» με crypto assets

Η Ουκρανία ακύρωσε το σχέδιο της να «ανταμοίβει» όσους προχωρούν σε δωρεές υπέρ του αγώνας της κατά της ρωσικής εισβολής με crypto assets, όπως κρυπτονομίσματα, λόγω προβλημάτων στην εφαρμογή του.

Σύμφωνα με μήνυμα του αντιπροέδρου της χώρας, Μιχαΐλο Φεντόροφ, στο Twitter, η ουκρανική κυβέρνηση αποφάσισε την άρση του προγράμματος που είχε ανακοινώσει μόλις μία ημέρα νωρίτερα.

«Κάθε μέρα όλο και περισσότεροι άνθρωποι προτίθενται να βοηθήσουν την Ουκρανία να αντιμετωπίσει τις επιθέσεις», έγραψε ο Φεντόροφ και πρόσθεσε πως η Ουκρανία θα ανακοινώσει σύντομα τη δημιουργία μιας σειράς από NFTs, τα έσοδα από την πώληση των οποίων θα διατεθούν για την υποστήριξη των ουκρανικών Αμυντικών Δυνάμεων.

Όμως διευκρίνησε πως η χώρα δεν θα κυκλοφορήσει δικά της tokens ως κρυπτονομίσματα.

After careful consideration we decided to cancel airdrop. Every day there are more and more people willing to help Ukraine to fight back the agression. Instead, we will announce NFTs to support Ukrainian Armed Forces soon. We DO NOT HAVE any plans to issue any fungible tokens

— Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) March 3, 2022