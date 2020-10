Σε φάση υλοποίησης βρίσκεται το Μητρώο Υποδομών και Φορέων Αγοράς Ηλεκτροκίνησης (ΜΥΦΑΗ) από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Η τήρηση του συγκεκριμένου ηλεκτρονικού μητρώου αφορά τη συστηματική καταγραφή των υποδομών φόρτισης και των φορέων που δραστηριοποιούνται στη συγκεκριμένη αγορά, την καλύτερη πληροφόρηση και εξυπηρέτηση των χρηστών Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων καθώς και την υποστήριξη της ανάπτυξης των απαραίτητων υποδομών.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, κ. Ιωάννης Κεφαλογιάννης, απαντώντας προ ημερών σε σχετική ερώτηση στη Βουλή «η ανάπτυξη και λειτουργία του εν λόγω Μητρώου δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί». Όπως σημείωσε ο ίδιος, η συγκεκριμένη ηλεκτρονική βάση δεδομένων σχεδιάζεται στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος CEF (Data collection related to recharging/refuelling points for alternative fuels and the unique identification codes related to e-Mobility actors), στο οποίο συμμετέχει και η χώρα μας. Η ΜΥΦΑΗ θα επιτελεί τις εξής λειτουργίες:

• Απόδοση μοναδικών κωδικών στους φορείς της αγοράς υπηρεσιών φόρτισης οχημάτων με σκοπό να διευκολυνθεί η διαλειτουργικότητα συστημάτων και υπηρεσιών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

• Δημιουργία υποδομής ενημέρωσης καταναλωτών (National Access Point - NAP), σχετικά με τη διαθεσιμότητα υποδομών, τις τιμές και τις λοιπές πληροφορίας, σχετικά με τις υποδομές φόρτισης.

Το έργο κρίνεται ιδιαιτέρως σημαντικό καθώς εκτός του ότι αποτελεί υποχρέωση βάσει της ευρωπαϊκής Συμφωνίας Επιχορήγησης, αναμένεται να επιταχύνει και να διευκολύνει τις επενδύσεις τόσο σε υποδομές φόρτισης οχημάτων όσο και στον τομέα ανάπτυξης εφαρμογών ενημέρωσης οδηγού.

Το υπουργείο, όπως ανέφερε ο κ. Κεφαλογιάννης, τον Νοέμβριο του 2019 είχε ζητήσει την παροχή στοιχείων για συσκευές φόρτισης συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων οχημάτων (σημεία επαναφόρτισης) σε εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων από τις Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών ανά τη χώρα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, οι συσκευές φόρτισης που λειτουργούν σε εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων (πρατήρια παροχής καυσίμων, συνεργεία, σταθμοί αυτοκινήτων, δημόσια ή ιδιωτικά ΚΤΕΟ) είναι οι εξής :

Αιτωλοακαρνανία: 2

Άρτα: 2

Αχαΐα: 2

Ηλεία:1

Ιωάννινα:2

Τέλος, όπως επεσήμανε ο υφυπουργός, αναπτύσσεται και υποδομή σύγκρισης τιμών καυσίμων και για τα εναλλακτικά καύσιμα στις μεταφορές. Από το 2018 έχει εγκριθεί από την Κομισιόν το ειδικό πρόγραμμα με σκοπό την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση των καταναλωτών και τη διαφάνεια στις τιμές των καυσίμων, με τρόπο ομοιόμορφο σε ολόκληρη την ΕΕ για τη μετάβαση προς τις οδικές μεταφορές χαμηλών και μηδενικών ρύπων.

Συγκεκριμένα, τα κράτη μέλη θα παρέχουν πληροφορίες, σχετικά με τις τιμές των καυσίμων στα οχήματα, ώστε να επιτρέπουν στους οδηγούς να συγκρίνουν το κόστος κατανάλωσης των διαφόρων τύπων καυσίμων / ανά 100 χλμ. διαδρομής. Οι πληροφορίες αυτές θα είναι διαθέσιμες τόσο στα Πρατήρια Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας όσο και μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας (εφαρμογής) που θα αναπτυχθεί για τον συγκεκριμένο σκοπό.