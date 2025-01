BYD: Πετυχημένη η παρουσία της στην ελληνική αγορά το 2024

Αξιοσημείωτο είναι ότι σχεδόν ένας στους δύο αγοραστές στις συγκεκριμένες κατηγορίες επέλεξε μοντέλο της BYD.

Η BYD σημείωσε εντυπωσιακή είσοδο στην ελληνική αγορά το 2024, ταξινομώντας συνολικά 1.578 οχήματα. Με αυτή την επίδοση κατέκτησε τη δεύτερη θέση στις ταξινομήσεις των αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων.

Τα δύο μοντέλα BYD Dolphin και BYD Atto 3 βρέθηκαν μπροστά στον ανταγωνισμό και αναδείχθηκαν ως τα best seller ηλεκτρικά οχήματα στις κατηγορίες τους. Το πρώτο μοντέλο σημείωσε 701 ταξινομήσεις και αναδείχθηκε ως το δημοφιλέστερο μοντέλο στη "C Segment" με μερίδιο 53,5%, ενώ το Atto3 κατάφερε να ταξινομήσει 729 αυτοκίνητα στην κατηγορία των "C SUV Segment" με μερίδιο αγοράς 47,8% στην κατηγορία.

Αξιοσημείωτο είναι ότι σχεδόν ένας στους δύο αγοραστές στις συγκεκριμένες κατηγορίες επέλεξε μοντέλο της BYD. Η δυναμική της κινέζικης εταιρείας στις πωλήσεις αποτυπώνεται και από το γεγονός ότι το τελευταίο 3ημηνο του 2024 η εταιρεία κατέκτησε τη 10η θέση στον σχετικό πίνακα ταξινομήσεων μαρκών, ανεξαρτήτως καυσίμου. Παράλληλα, το BYD Dolphin για το ίδιο διάστημα βρέθηκε στην 7η θέση στον αντίστοιχο πίνακα των μοντέλων.

Πέρσι, η BYD παρουσίασε επίσης το σπορ σεντάν BYD Seal, το πολυτελές SUV BYD Seal U, ενώ τον Οκτώβριο του 2024, λανσαρίστηκε το BYD Seal U DM-i, το πρώτο plug-in hybrid μοντέλο της BYD στην Ευρώπη.

Το 2025 θα λανσάρει δύο νέα μοντέλα. Το Αtto2, που θα είναι ένα αστικό SUV και θα εισαχθεί το προσεχές διάστημα με κινητήρα 130 kW / 177 ίππων, μπαταρία 45,1 kWh και πολλές τεχνολογικές καινοτομίες, καθώς και το Sealion 7, το υψηλών επιδόσεων, αμιγώς ηλεκτρικό μεσαίο SUV, που θα είναι διαθέσιμο σε εκδόσεις με κίνηση στους πίσω τροχούς ή τετρακίνηση, μπαταρία χωρητικότητας 82,5 ή 91,3 kWh και κινητήρες απόδοσης 230 kW /313 ίππων ή 390 kW / 532 ίππων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ