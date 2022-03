Σε λειτουργία η ψηφιακή πλατφόρμα «Drive In The Moment»

Η Πανελλαδική Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας τελεί υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Στοχεύοντας στην ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και, κυρίως, στην αλλαγή της ριψοκίνδυνης συνήθειας χρήσης κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» παρουσίασε χθες Δευτέρα 21/3, την ψηφιακή πλατφόρμα DRIVE IN THE MOMENT σε Συνέντευξη Τύπου στο Electra Palace Athens. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της 15ης Πανελλαδικής Εβδομάδας Οδικής Ασφάλειας 21-27 Μαρτίου 2022 που συνδιοργανώνεται από το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) "Πάνος Μυλωνάς" και τον Σύλλογο Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (Σ.Ε.Σ.).

Η Πλατφόρμα DRIVE IN THE MOMENT δημιουργήθηκε από τον Αυστραλιανό Σύνδεσμο Αυτοκινήτου (ΑΑΑ), σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Queensland, και προωθείται με την υποστήριξη της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου (FIA) σε όλο τον κόσμο ως καλή Πρακτική. Το Ι.Ο.ΑΣ. "Πάνος Μυλωνάς" επιλέχθηκε ως Μέλος της Ομοσπονδίας να μεταφράσει και προσαρμόσει την πλατφόρμα στα ελληνικά και να την προωθήσει σε Ελλάδα και Κύπρο. Το DRIVE IN THE MOMENT είναι βασισμένο στη Θεωρία της Σχεδιασμένης Συμπεριφοράς και αποτελείται από δύο αλληλένδετα μέρη: έρευνα γνώμης για τον βαθμό επικινδυνότητας διαφόρων κακών οδηγικών συνηθειών σε σχέση με τη χρήση κινητού (quiz) και στη διαμόρφωση ενός εξατομικευμένου πλάνου ελάττωσης χρήσης κινητού κατά την οδήγηση (plan builder). Η Πλατφόρμα θα πλαισιωθεί από ένα ειδικά σχεδιασμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για νέους το οποίο θα παρουσιαστεί σε επιλεγμένα Πανεπιστήμια της επικράτειας ξεκινώντας από το Πανεπιστήμιο Πατρών, ενώ info kiosks θα τοποθετηθούν τόσο σε χώρους ακαδημαϊκών ιδρυμάτων όσο και σε εμπορικές επιχειρήσεις όπως το The Mall Athens.

Εικόνα

Η Πρόεδρος του Ινστιτούτου, κυρία Βασιλική Δανέλλη – Μυλωνά, κατά την εναρκτήρια ομιλία της, καλωσόρισε και ευχαρίστησε τους τους εκλεκτούς καλεσμένους για την παρουσία τους και ανακοίνωσε το πρόγραμμα της 15ης Πανελλαδικής Εβδομάδας Οδικής Ασφάλειας που διοργανώνει με τον Σύλλογο Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, μια σταθερή συνεργασία από το 2008. Χαρακτηριστικά η κ. Μυλωνά δήλωσε «Με αφορμή το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας, όπως ορίστηκε το 2022, ύστερα από πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που επικυρώθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αφιερώνουμε την φετινή Πανελλαδική Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας στους νέους. Οι νέοι άλλωστε είναι η δημογραφική ομάδα που πλήττεται κατεξοχήν από τα τροχαία συμβάντα. Επίσης, επεσήμανε πως «Η Ελλάδα μαζί με τη Φινλανδία και τη Σερβία, είναι οι χώρες όπου οι οδηγοί, στο μεγαλύτερο ποσοστό τους χρησιμοποιούν το κινητό κατά την οδήγηση, παρότι γνωρίζουν τους κινδύνους. Για τον λόγο αυτό, το Ινστιτούτο επιλέχθηκε, μετά από αυστηρή αξιολόγηση, προκειμένου να προσαρμόσει την πλατφόρμα στα ελληνικά και να την παρουσιάσει σε Ελλάδα και Κύπρο, με τη χρηματοδότηση της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου (FIA).

Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία τους ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κύριος Κωνσταντίνος Καραμανλής, ο οποίος κατά τον χαιρετισμό του εξήρε το έργο του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» και της προέδρου του στην ελληνική κοινωνία και τη χώρα, τονίζοντας τη στενή συνεργασία που έχει αναπτυχθεί με το Υπουργείο, καθώς και για την καίρια συμβολή του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων. Αφού αναφέρθηκε στο επίτευγμα ότι η χώρα έχει λάβει πρόσφατα την πρώτη θέση στην ΕΕ όσον αφορά στη μείωση θανάτων και τραυματισμών κατά τη τελευταία δεκαετία, δήλωσε: «Πρόκειται για μια εθνική επιτυχία στην οποία έχουν συμμετοχή όλοι και πρώτοι απ’ όλους οι Έλληνες οδηγοί. Είναι όμως αυτό αρκετό; Κατηγορηματικά, όχι». Πρόσθεσε επίσης ότι, για την Κυβέρνηση, η Οδική Ασφάλεια έχει τεθεί εξαρχής σε απόλυτη προτεραιότητα και εθνικό στόχο και τόνισε ότι πρέπει να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο η οδηγική συμπεριφορά των Ελλήνων. Για τον λόγο αυτό καλωσόρισε την πρωτοβουλία για το πρόγραμμα «Drive in the Moment». Μια εφαρμογή που έχει στόχο να ευαισθητοποιήσει, ιδίως τους νέους, για το σοβαρό ζήτημα της απόσπασης προσοχής από τη χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση.

Στη συνέχεια μίλησε η Ευρωβουλευτής Έλενα Κουντουρά εισηγήτρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Έκθεση-Ψήφισμα για το Πλαίσιο Πολιτικής της ΕΕ στην Οδική Ασφάλεια ως το 2030. Η Ευρωβουλευτής κατά την ομιλία της τόνισε: «Η αλλαγή νοοτροπίας, ώστε να μπει τέλος στη χρήση των κινητών τηλεφώνων και στην απόσπαση της προσοχής κατά την οδήγηση, πραγματικά θα σώζει ζωές. Και σε αυτό μπορεί να συνεισφέρει ουσιαστικά η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση μέσα από δράσεις, όπως η πλατφόρμα «Drive In the Moment».

Η Οδική Ασφάλεια είναι υπόθεση όλων μας. Αφορά τη ζωή μας, την καθημερινότητά μας, την οικογένειά μας, τους δικούς μας ανθρώπους, και πρέπει διαρκώς να βρίσκεται ψηλά στις προτεραιότητες της εθνικής και ευρωπαϊκής ατζέντας.»

Ο κύριος Luca Pascotto, Επικεφαλής Οδικής Ασφάλειας και Διεθνούς Συνηγορίας της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου (FIA) που χρηματοδότησε την προσαρμογή της πλατφόρμας στα ελληνικά, ταξίδεψε στην Ελλάδα για να παρευρεθεί στην επίσημη παρουσίαση της και δήλωσε «Είναι μεγάλη μας χαρά που τα προγράμματα της FIA έχουν ανταπόκριση σε δραστήριους οργανισμούς όπως το Ι.Ο.ΑΣ Πάνος Μυλωνάς, τους οποίους και εμπιεστευόμαστε για την διάχυσή τους. Οι Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί έχουν έναν σημαντικό ρόλο στην εκπόνηση τέτοιων προγραμμάτων και το Ινστιτούτο είναι ένας από αυτούς τους οργανισμούς που πληροί τα αυστηρά κριτήρια αξιολόγησης που θέτει η FIA για την ανάθεση και υλοποίησή τους και γι' αυτό χαιρόμαστε που έχει την υποστήριξή μας. Στόχος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου για την επόμενη δεκαετία είναι να διαμορφώσουμε μια ολιστική κουλτούρα Οδικής Ασφάλειας, μέσα και από προγράμματα σαν το Drive In the Moment, η οποία να προάγει την Ασφάλεια των χρηστών του δρόμου και την κινητικότητα».

Ο Προϊστάμενος Κλάδου Τάξης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Ελευθέριος Γκαρίλλας αναφέρθηκε στο ρόλο της αστυνόμευσης και στις δράσεις της Τροχαίας για την χρήση κινητού τηλεφώνου και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών κατά την οδήγηση.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Μεταφορών και Επικοινωνιών Αττικής κ. Βασίλης Γιαννακόπουλος ανακοίνωσε κατά το χαιρετισμό του τη συνεργασία με το Ινστιτούτο για την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση εστιάζοντας στους εφήβους που αποτελούν και την πιο ριψοκίνδυνη ηλικιακή ομάδα.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων κ. Παναγιώτης Παπαντωνίου, κατά την παρουσίαση του με τίτλο «Νέοι, Οδική Ασφάλεια και Απόσπαση Προσοχής», παρουσίασε σχετικά δεδομένα από την Ελλάδα και την Ευρώπη και κατέληξε στα εξής συμπεράσματα: «Η οδική ασφάλεια και η απόσπαση της προσοχής του οδηγού αποτελούν κατεξοχήν διεπιστημονικά ζητήματα και απαιτείται συνολικό σχέδιο για την αντιμετώπιση τους. Απαιτούνται γρήγορα αντανακλαστικά από την Πολιτεία για να προσαρμόζεται και να μπορεί να ενσωματώνει τεχνολογικές αλλαγές παρακολουθώντας τις εξελίξεις αλλά και τη διεθνή εμπειρία. Το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για την Οδική Ασφάλεια 2021-2030 αποτελεί ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για την ανάπτυξη, θέσπιση και παρακολούθηση των απαιτούμενων δράσεων.

Ακολούθως τα στελέχη του Ινστιτούτου Βασιλική Πλεμμένου και Βαγγέλης Μακρής, καταρτισμένα μέλη της ομάδας έργου, παρουσίασαν την πλατφόρμα DRIVE IN THE MOMENT η οποία είναι προσβάσιμη δωρεάν από όλους στο www.driveinthemoment.org/gr