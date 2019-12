Ο Κώστας Ανδριοσόπουλος, καθηγητής Χρηματοοικονομικών και Ενεργειακής Οικονομίας στο ESCP Europe Business School του Λονδίνου και αντιπρόεδρος της ΔΕΠΑ αποτελεί αντιπροσωπευτικό παράδειγμα Έλληνα ο οποίος σε πολύ νεαρή ηλικία κατάφερε να διαγράψει μια σημαντική ακαδημαϊκή καριέρα αλλά και να εμπλακεί στο ελληνικό ενεργειακό επιχειρείν.

Σε μία περίοδο όπου ο κλάδος της Ενέργειας μετασχηματίζεται και καλείται να αποτελέσει τον πυλώνα της ελληνικής οικονομίας, άνθρωποι με ακαδημαϊκά εφόδια, στοχευμένη εκπαίδευση και διεθνή επαγγελματική εμπειρία καλούνται να αναλάβουν νευραλγικές θέσεις και να οδηγήσουν το επιχειρείν αλλά και τη νεολαία με το παράδειγμά τους προς μια επιτυχημένη πορεία. Οι άνθρωποι υπάρχουν, οι ευκαιρίες είναι εδώ, η Ελλάδα αλλάζει και οι προκλήσεις είναι έτοιμες να αφεθούν πλέον στα χέρια των εμπνευσμένων αλλά και ταλαντούχων Ελλήνων οι οποίοι «ψηφίζουν» Ελλάδα και μένουν …. Ελλάδα.

Ο κ. Ανδριοσόπουλος, ο 40αρης καθηγητής του ESCP Europe Business School του Λονδίνου, σε συνέντευξη που παραχωρεί στο insider.gr μιλά για τη συνταγή της προσωπικής του επιτυχίας και συμβουλεύει τους νέους Έλληνες που έχουν ακόμη το όραμα ζωντανό.

1)Το τελευταίο διάστημα βλέπουμε να περνάτε πολύ περισσότερο χρόνο στην Ελλάδα ενώ στο παρελθόν ήσασταν σχεδόν μόνιμος κάτοικος του εξωτερικού. Από όσο γνωρίζουμε, αυτό σχετίζεται τόσο με τις ακαδημαϊκές όσο και με τις επαγγελματικές σας δραστηριότητες. Τι άλλαξε το τελευταίο διάστημα και βρίσκεται περισσότερο στη χώρα;

Αυτό είναι γεγονός. Το τελευταίο διάστημα βρίσκομαι σε διδακτική άδεια από το πανεπιστήμιο στο Λονδίνο αλλά αυτός δεν είναι ο μοναδικός λόγος για τον οποίο βρίσκομαι εδώ. Έχουμε μια πολύ θετική συγκυρία με την αλλαγή της κυβέρνησης, τις νέες προοπτικές της οικονομίας αλλά και το μήνυμα που περνάει προς τα έξω για το κατά πόσο η ελληνική αγορά έχει ανοίξει πάλι και είναι δεκτική σε επενδυτικές ευκαιρίες ενώ παρατηρείται ότι ανακόπτεται και το brain drain το οποίο μάστιζε τη χώρα μέχρι πρότινος. Συνεκτιμώντας τα νέα δεδομένα, έλαβα την απόφαση να πάρω διδακτική άδεια και να περάσω περισσότερο χρόνο στην Ελλάδα, κάτι το οποίο ήταν και φυσικό επακόλουθο εφόσον αποδέχθηκα την πρόταση της κυβέρνησης να αναλάβω ως αντιπρόεδρος στη Δημόσια Επιχείρηση Αερίου.

2) Θεωρείτε δηλαδή ότι μπορείτε να αποτελέσετε παράδειγμα και για νέους ανθρώπους στην ηλικία σας;

Θέλω να πιστεύω πως ναι. Και αυτό δεν αφορά μόνο εμένα. Βλέπω ότι αυτό συμβαίνει αρκετά το τελευταίο διάστημα. Είναι αρκετοί συνάδερφοι είτε ακαδημαϊκοί είτε επαγγελματίες σε διάφορους χώρους, οι οποίοι δείχνουν και αυτοί την εμπιστοσύνη τους προς τη θετική αλλαγή που καταγράφεται στη χώρα μας και βρίσκουν το δρόμο προς την πατρίδα

3) Και όλο αυτό γίνεται σε μια αρκετά νεαρή ηλικία. Είστε 40 ετών, έχετε μια ακαδημαϊκή πορεία και από την άλλη υπάρχει ένα πολύ δυνατό επαγγελματικό κομμάτι στον ιδιωτικό τομέα. Πώς τα συνδυάζετε αυτά;

Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι πολύ εύκολο να συνδυαστούν όλα αλλά με αρκετή και σκληρή δουλειά νομίζω ότι είναι εφικτό. Προφανώς έχουν δοθεί κάποια εφόδια ενώ αυτό σχετίζεται και με τον τρόπο που έχουμε μάθει να λειτουργούμε εμείς οι Έλληνες: ενώ έχουμε περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα της ζωής μας ιδίως της επαγγελματικής ζωής στο εξωτερικό με όρους οι οποίοι αναδεικνύουν τις δυνατότητες που μπορεί να έχει κανείς, όλα αυτά καθιστούν κάποιον πιο ανταγωνιστικό στον επαγγελματικό στίβο σε όποιον χώρο και αν δραστηριοποιείται. Επαναλαμβάνω όμως ότι απαιτείται σκληρή δουλειά για να καταφέρει κάποιος να αντεπεξέλθει.

4) Θα ήθελα να σταθώ στο κομμάτι της ΔΕΠΑ. Δεν είναι η πρώτη φορά που αναλαμβάνετε υψηλή θέση στην επιχείρηση. Και στο παρελθόν είχατε διατελέσει αντιπρόεδρος στο διοικητικό συμβούλιο. Πώς προέκυψε αυτό. Ποια είναι η σχέση σας με τον τομέα του φυσικού αερίου;

Είναι αλήθεια αυτό. Έχω ξαναπεράσει από το ΔΣ της ΔΕΠΑ για 18 μήνες. Είναι γεγονός ότι τόσο σε ακαδημαϊκό επίπεδο όσο και στο ερευνητικό έχω ασχοληθεί παγκοσμίως με το χώρο του φυσικού αερίου. Είναι ένας χώρος τον οποίο τον γνωρίζω καλά, γνωρίζω όλες οι εξελίξεις ακόμη και όσον αφορά στο αέριο αγωγού ή στη νέα τάση του ΥΦΑ. Τις αγορές αυτές τις παρακολουθώ πολύ στενά εδώ και περίπου μια δεκαετία και τα τελευταία πέντε χρόνια περίπου είμαι και μέλος του ΔΣ του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ενέργειας στον τομέα του φυσικού αερίου. Οι γνώσεις και η εμπειρία των τελευταίων 10 ετών στον τομέα του φυσικού αερίου στις διεθνείς αγορές πιστεύω ότι μου δίνουν τα απαραίτητα εφόδια τα οποία θα πρέπει να έχει ένας άνθρωπος ο οποίος πρέπει να είναι στη θέση αυτή ώστε να μπορέσει να αντεπεξέλθει στις προκλήσεις. Ας μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή η εταιρεία είναι σε διαδικασία ιδιωτικοποίησης και αυτό δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερες απαιτήσεις σε επίπεδο γνώσης και εμπειρίας.

5) Με βάσεη την εμπειρίας επομένως θα μπορούσατε να δουλέψετε οπουδήποτε στον κόσμο. Γιατί αποφασίσατε να δραστηριοποιηθείτε τελικά στην Ελλάδα;

Από την Ελλάδα ξεκινήσαμε, η Ελλάδα είναι ο χώρος στον οποίο κατ’ αρχήν έχω σπουδάσει. Έχω κρατήσει πολλούς δεσμούς και σχέσεις και προφανώς είμαι σε αυτό το σημείο καμπής όπου βλέπουμε να αλλάζει γενικά το επενδυτικό τοπίο, βλέπουμε να υπάρχουν περισσότερες ευκαιρίες επιχειρηματικά αλλά και ακαδημαϊκά. Γιατί, πράγματι, υπάρχει ένα κενό τόσο ακαδημαϊκό όσο και εκπαιδευτικό και ερευνητικό κομμάτι που αφορά στην Ενέργεια. Αυτό συμβαίνει και στο εξωτερικό αλλά είναι ακόμη πιο εμφανές στην Ελλάδα γιατί είχε καθυστερήσει ο μετασχηματισμός της ενεργειακής αγοράς σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρώπης ή του κόσμου γενικότερα. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη από ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο θα είναι καταρτισμένο και θα πρέπει να έχει τις απαραίτητες γνώσεις για να μπορεί να αντεπεξέλθει σε αυτές τις εξελίξεις στο χώρο της Ενέργειας.

6) Επομένως και η δική σας εμπειρία, επαγγελματική και ακαδημαϊκή «κουμπώνουν» με τα νέα δεδομένα στην Ελλάδα;

Πιστεύω πως ναι. Είναι ένας χώρος ο οποίος έχει πολλές μεγάλες προκλήσεις και πολλές αλλαγές και πιστεύω ότι με τις γνώσεις και τα εφόδια τα οποία μπορεί να έχω από το εξωτερικό θα μπορούσα σίγουρα να βοηθήσω τον ελληνικό τομέα.

7) Τι θα λέγατε στον κόσμο, στους νέους που κάνουν καριέρα στο εξωτερικό αλλά σκέφτονται να επιστρέψουν στην Ελλάδα;

Θα τους έλεγα ότι η Ελλάδα πλέον έχει αλλάξει, το τοπίο έχει αλλάξει , υπάρχει θετικό πρόσημο και όλοι πιστεύω ότι πρέπει να επανεξετάσουν τις δυνατότητες που μπορεί να τους δοθούν αν αποφασίσουν να επιστρέψουν στην Ελλάδα και να εργαστούν σε αυτό τον πολύ ενδιαφέροντα χώρο της Ενέργειας, ο οποίος είναι γεμάτος προκλήσεις αλλά και ευκαιρίες, αν κάνει κανείς μια εκτίμηση για τις επόμενες δεκαετίες.

8) Έχετε στο δυναμικό σας ένα πλήθος δημοσιεύσεων και ένα πολύ δυνατό ακαδημαϊκό υπόβαθρο. Θέλετε να μας δώσετε πιο πολλές πληροφορίες για το τι αφορούν οι δημοσιεύσεις αυτές και το τι σκοπεύετε να κάνετε από εδώ και πέρα σε αυτό το κομμάτι;

Από τις ημέρες του διδακτορικού μου, όταν ήμουν φοιτητής ακόμη στο Λονδίνο πάντοτε παρακολουθούσα της αγορές της Ενέργειας, του πετρελαίου, του φυσικού αερίου. Έχει μετεξελιχθεί ερευνητικά η δραστηριότητα αλλά πράγματι υπάρχει ένα ακαδημαϊκό έργο το οποίο περιλαμβάνει πάνω από 30 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά. Παράλληλα, σε αυτή τη δραστηριότητα μπορεί να συνυπολογιστεί και η δημοσίευση ενός βιβλίου το οποίο αυτή τη στιγμή συντονίζω και επιμελούμαι και αφορά στις αγορές του φυσικού αερίου. Έχει να κάνει με το Νότιο Διάδρομο του φυσικού αερίου, κάτι το οποίο είναι στην καρδιά των εξελίξεων κυρίως για τη ΝΑ Ευρώπη και τη χώρα μας φυσικά.

9 )Θεωρείτε τον εαυτό σας κυρίως ακαδημαϊκό ή άνθρωπο της αγοράς;

Πρωτίστως όπως θα σας έλεγε και κάθε συνάδερφος ακαδημαϊκός, είμαι ακαδημαϊκός, καθηγητής στο χώρο της Ενέργειας αλλά σε κάθε περίπτωση βλέπουμε πάντοτε με ανοιχτό μυαλό και με σεβασμό τις επιχειρηματικές προσπάθειες. Οπότε θέλω πάντοτε αυτό να ισορροπεί τις όποιες συζητήσεις είτε όσον αφορά στη διδασκαλία μου στην αίθουσα είτε στο ερευνητικό μου έργο.

Λίγα λόγια για τον Δρ. Κώστα Ανδριοσόπουλο

Ο Δρ. Κώστας Ανδριοσόπουλος είναι εκτελεστικός διευθυντής του Κέντρου Έρευνας για τη Διαχείριση της Ενέργειας (Research Centre for Energy Management) στο ESCP Europe Business School του Λονδίνου, όπου και κατέχει την έδρα Καθηγητή Χρηματοοικονομικών και Ενεργειακής Οικονομίας, είναι μέλος του ΔΣ του World Energy Council - Global Gas Center ενώ είναι ιδρυτής της Ελληνικής Δεξαμενής Σκέψης για την Ενεργειακή Οικονομία (Hellenic Association for Energy Economics - HAEE).

Έχει διατελέσει μέλος της Διεθνούς Ένωσης για την Ενεργειακή Οικονομία (ΙΑΕΕ) (ΙΑΕΕ) ενώ είναι ιδρυτικό μέλος του Financial Engineering and Banking Society. Έχει επίσης διατελέσει μέλος της Ενεργειακής Επιτροπής για τη Βιομηχανία και την Κοινοβουλευτική Εμπιστοσύνη στο Ηνωμένο Βασίλειο (Energy Commission of the Industry and Parliament Trust) ενώ είναι μέλος και του οργανισμού Beta Gamma Sigma με αντικείμενο τα (άριστα) ακαδημαϊκά επιτεύγματα της φοιτητικής κοινότητας.

Στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής και συγγραφικής του δραστηριότητας και της συμμετοχής του σε διεθνείς οργανισμούς και διεθνείς διασκέψεις συνέβαλε σημαντικά στην προώθηση της γνώσης και τη στήριξη της ενεργειακής αγοράς αγοράς μέσω workshop, συνεδρίων, σεμιναρίων (ΗΑΕΕ Annual Symposium, το Ecomobility Conference, Southeast Europe Energy Forum, «Ενεργειακή Βίβλος» , Policy Briefs και Policy Papers).

Ο Κώστας Ανδριοσόπουλος είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στα Οικονομικά (Cass Business School, City University του Λονδίνου), πτυχίου MBA και MSc in Finance (Northeastern University, Boston, ΗΠΑ) ενώ κατέχει και πτυχίο Τεχνολογίας και Διαχείρισης Παραγωγής (Πολυτεχνείο Κρήτης, Ελλάδα).

Τα θέματα στα οποία ειδικεύεται αφορούν στη Γεωπολιτική και την Ενέργεια, στην ανάπτυξη των αγορών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στη δυναμική της αγοράς φυσικού αερίου και του ΥΦΑ, στην ενεργειακή στρατηγική στο πλαίσιο της ενεργειακής μετάβασης και στις διεθνείς εξελίξεις σε θέματα ενεργειακής πολιτικής.

Εκτός από το ακαδημαϊκό του προφίλ, έχει εκτεταμένη επαγγελματική εμπειρία στον επιχειρηματικό κόσμο καθώς έχει διατελέσει σύμβουλος διαφόρων διεθνών πελατών από την ενεργειακή, εμπορική και ναυτιλιακή βιομηχανία (Βρετανική Ένωση Τραπεζιτών, Symmetria Ltd.) ενώ πρόσφατα τοποθετήθηκε στη θέση του αντιπροέδρου της ΔΕΠΑ, μία θέση στην οποία είχε επίσης τοποθετηθεί πριν από τέσσερα χρόνια.