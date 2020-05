«Sell in May and go away!» (Πούλησε τον Μάιο και φύγε μακριά). Πρόκειται, σαφέστατα, για μια από τις πιο διάσημες επενδυτικές στρατηγικές στον κόσμο του χρήματος, εδώ και πάρα πολλά χρόνια.

«Μπορεί ωστόσο η συγκεκριμένη επενδυτική στρατηγική να αποδειχθεί έξυπνη και κερδοφόρα την εποχή του κορονοϊού;», διερωτάται το Marketwatch, την ώρα που η παγκόσμια οικονομία βιώνει μια άνευ προηγουμένου κρίση. Ο πλανήτης εισέρχεται σε μια πρωτοφανή ύφεση σε καιρό ειρήνης, ενώ η διεθνής επενδυτική κοινότητα στέκεται «αποσβολωμένη» μπροστά σε μια πρωτόγνωρη υγειονομική κρίση, επιχειρώντας να υιοθετήσει τις πιο κατάλληλες επενδυτικές στρατηγικές σε εξαιρετικά έκτακτες συνθήκες.

Μετά από έναν «μαύρο» Μάρτιο για τις διεθνείς αγορές, ο Απρίλιος αποδείχθηκε ένας πολύ καλός μήνας για τα χρηματιστήρια, με πολλούς αναλυτές ωστόσο να προειδοποιούν πως το τρέχον ράλι δεν αντανακλά την πραγματικότητα.

Η Wall Street επιδόθηκε σε αξιοσημείωτη άνοδο, με τους δείκτες Dow Jones, S&P 500 και Nasdaq να καταγράφουν άλμα άνω του 11%. Για τους Dow Jones και S&P 500 αυτό θα μπορούσε να αποδειχθεί το ισχυρότερο μηνιαίο ράλι από το 1987, αλλά και ο καλύτερος Απρίλιος από το… 1938 (!). Για τον Nasdaq αντίστοιχα αυτός ήταν ο καλύτερος Απρίλιος στην ιστορία του!

Ταυτόχρονα και οι τρεις αμερικανικοί δείκτες διαπραγματεύονται κατά 30% περίπου υψηλότερα από τα χαμηλά της bear market στις 23 Μαρτίου.

Τι δείχνει η ιστορία

Και μπορεί το «Sell in May and go away!» να αποτελεί μια κοινή επενδυτική στρατηγική, ωστόσο δεν ήταν πάντοτε κερδοφόρα, όπως μαρτυρά η πρόσφατη οικονομική ιστορία.

«Μακροπρόθεσμα η εν λόγω στρατηγική πρέπει να δοκιμαστεί», σχολιάζει ο Ryan Detrick, στρατηγικός αναλυτής της LPL Financial.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ένα πισωγύρισμα των αγορών τους επόμενους μήνες δεν μπορεί να αποκλειστεί.