«Ράλι» σημειώνουν οι δείκτες στη Wall Street την Πέμπτη με τους επενδυτές να επιστρέφουν δυναμικά στην αγορά μετοχών.

Ο Ντόναλντ Τραμπ με μία ανάρτηση του στο Twitter πυροδότησε νέα σενάρια για την υπογραφή μιας συμφωνίας με την Κίνα. Στο Twitter δήλωσε, «είμαστε πολύ κοντά σε μία συμφωνία με την Κίνα. Αυτοί τη θέλουν το ίδιο και εμείς».

Getting VERY close to a BIG DEAL with China. They want it, and so do we!