Η κίνηση της Κίνας να υποτιμήσει το γουάν κάτω από το επίπεδο του 7 προς 1 έναντι του δολαρίου για πρώτη φορά την τελευταία δεκαετία κλιμακώνει την ένταση μεταξύ ΗΠΑ - Κίνας, με την Wall Street να αντιδρά σπασμωδικά τη Δευτέρα.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν άφησε ασχολίαστη την κίνηση της Κίνας κάνοντας λόγο για «χειραγώγηση νομίσματος».

China dropped the price of their currency to an almost a historic low. It’s called “currency manipulation.” Are you listening Federal Reserve? This is a major violation which will greatly weaken China over time!