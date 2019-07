Συνεχίζουν την αρνητική τoυς πορεία οι βασικοί δείκτες της Wall Street, μετά τη νέα επίθεση που εξαπέλυσε μέσω του Twitter ο Αμερικανός Πρόεδρος προς την Κίνα, εξαλείφοντας τις ελπίδες για ταχεία επίλυση των εμπορικών διενέξεων.

...to ripoff the USA, even bigger and better than ever before. The problem with them waiting, however, is that if & when I win, the deal that they get will be much tougher than what we are negotiating now...or no deal at all. We have all the cards, our past leaders never got it!