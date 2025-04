Σκηνικό χάους στο Χρηματιστήριο, με «γκρέμισμα» των τραπεζών

Στο πιο λάθος σημείο συνέπεσε χρονικά η λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου, με τις διεθνείς αγορές. Προσπάθεια αντιστορφής στις διεθνείς αγορές μετά το σήμα του Λ. Οίκου για τους δασμούς. «Τρενάκι του τρόμου» οι αγορές που μάχονται να μάθουν τις επόμενες κινήσεις της αμερικανικής κυβέρνησης αλλά και των εμπορικών εταίρων.

Ένα από τα εύκολα «θύματα» των hedge funds αποδεικνύεται το Χρηματιστήριο Αθηνών, εν μέσω «αιματοχυσίας» στις διεθνείς αγορές. Οι υψηλές διψήφιες αποδόσεις που πρόσφερε το Χρηματιστήριο από τις αρχές του έτους εξανεμιστηκαν καθώς ξένοι επενδυτές έβγαλαν και σήμερα «κύμα» πωλήσεων για να καλύψουν margins που χτυπούσαν σε Ασία και Ευρώπη.

Τις προηγούμενες ημέρες στελέχη μεγάλων εισηγμένων εταιρειών και των τραπεζών βρίσκονταν στις ΗΠΑ για το συνέδριο της Wood και σε σειρά από meetings που παραγματοιούσαν με portfolio managers, οι τελευταίοι λάμβαναν μηνύματα από traders να πουλήσουν γιατί χτυπούσαν διαρκώς margin calls. Γίνεται αντιληπτό πως μέρος των πωλήσεων των ξένων, προέρχεται από το γκρέμισμα των μεγάλων διεθνών αγορών, αλλά και του φόβου που επικρατεί παγκσομίως. Το πρόβλημα της εγχώριας αγορά δεν είναι η μόχλευση, αλλά η ρηχότητα. Οι ξένοι επενδυτές ενδιαφέρονται περισσότερο να φουλάρουν μετοχές παρά να ασχοληθούν με την ακόμη πιο ρηχή αγορά παραγώγων. Μετοχικά αμοιβαία λαμβάνουν θέσεις σε συμβόλαια δεικτών αλλά όχι κάτι αξιόλογο ώστε να προκαλέσει πιέσεις στη spot.

Ενδεικτικό είναι πως στις τράπεζες την Παρασκευή αλλά και σήμερα (σειρά συμβολαίων λήξης Ιουνίου) το open interest δεν ήταν ιδιαίτερα υψηλό, αλλά το spot coverage ήταν ακραία αρνητικό. Τι είναι το σημείο κάλυψης; Είναι μια ένδειξη της πίεσης που μπορεί να ασκηθεί στην τιμή του υποκείμενου προϊόντος καθώς πλησιάζει η λήξη του συμβολαίου. Το υψηλό αρνητικό spot coverage στις τράπεζες ήταν σήμα εκδήλωσης πολύ μεγάλης προσφοράς στην spot αγορά σε σχέση με τα ανοικτά συμβόλαια, που οδήγησαν σήμερα σε ξεπούλημα. Tην ίδια στιγμή, σημαντικός όγκος πωλήσεων βγήκε από funds που τοποθετούνται στην εγχώρια αγορά μέσω του GREK, του ETF της Global X. Οι τράπεζες έχοντας την υψηλότερη στάθμιση, ήτοι 47,56% (οι τέσσερις συστημικές) δέχθηκαν εύλογα τις ισχυρότερες πιέσεις.

Το Χρηματιστήριο Αθηνών, με «ουρά» πωλητών από την Παρασκευή γκρεμίστηκε στη σημερινή συνεδρίαση χάνοντας 118,63 μονάδες και διολισθαίνοντας κατά 7,43% στις 1.478,92 μονάδες. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης «βούλιαξε» κατά 7,72% στις 3.620,66 μονάδες και ο τραπεζικός κατά 8,87% στις 1.330,35 μονάδες. Όλα τα κέρδη της αγοράς από τις αρχές του έτους σχεδόν μηδενίστηκαν, με τον Γενικό Δείκτη να βρίσκεται πλέον στο +0,63% και τον τραπεζικό στο +3,45%.

Χάος στις τράπεζες, με την Alpha Bank να βουλιάζει κατά 10,10% στα 1,8295 ευρώ, την Eurobank στο 10% και τα 2,052 ευρώ, την Πειραιώς στο 9,33% και τα 4,189 ευρώ και την Εθνική στο 6,29% και τα 8,134 ευρώ. Απώλειες 7,35% για την Κύπρου στα 5,04 ευρώ και 14,98% για την Optima στα 11,92 ευρώ με τεράστιο ανεκτέλεστο από την πλευρά των αγοραστών στις τράπεζες, με τα νέα για πιθανό πάγωμα των δασμών από τον Τραμπ για 90 ημέρες. Τζίρος 218,37 εκατ. ευρώ στις τέσσερις συστημικές, έναντι συνόλου 402,4 εκατ. ευρώ.

Sell off σε ΔΕΗ (απώλειες 11,79%), ElvalHalcor (απώλειες 10,97%), Viohalco (απώλειες 10,43%), OTE (7,97%), Coca Cola (απώλειες 8,33%). Βαθύ κόκκινο, σε Metlen (βουτιά 6,91% στα 36,40 ευρώ, με τζίρο 30,77 εκατ. ευρώ), ΟΠΑΠ (απώλειες 5,06% στα 16,50 ευρώ), διυλιστήρια, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (απώλειες 6,94% στα 17,03 ευρώ).

Ευρύτερα, ο φόβος στις διεθνείς μετοχικές αγορές έχει χτυπήσει κόκκινο, ξεπερνώντας μάλιστα και τα επίπεδα συναγερμού στην πανδημία του κορονοϊού. Ο δείκτης Fear - Greed στις μετοχές βυθίστηκε στις 4 μονάδες (χαμηλότερα από τον αστάθμητο παράγοντα της πανδημίας)...«Buy when there's blood in the streets», έλεγε ο Warren Buffet. Συνεπώς πωλήσεις εν μέσω διεθνούς πανικού και αβεβαιότητας δεν συνίστανται, ειδικά αν δεν υπάρχει μόχλευση...

Όλοι κινούνται στους ρυθμούς και στη ρητορική του προστατευτισμoύ του Ν. Τραμπ. Με σύνθημα «Make Volatility Great Again» (εκτόξευση του δείκτη VIX στις 53,29 μονάδες) και με τη λογική του «καρότου και του μαστιγίου» ο Ντόναλντ Τραμπ ενεργοποίησε μια σειρά από εξουθενωτικούς δασμούς σε ένα κύκλο βασικών εμπορικών εταίρων, με τους οποίους επεδιώκει τη σύναψη εμπορικών, και όχι μόνο, συμφωνιών, ενώ σε μια μακροπρόθεσμη βάση, δεν αποκλείεται μια συμφωνία τύπου Plaza, για την περαιτέρω αποδυνάμωση του δολαρίου.

Ευρύτερα ωστόσο, η στρατηγική Τραμπ εδράζεται στον έλεγχο της καμπύλης αποδόσεων (αναχρηματοδότηση χρέους 7 τρισ. δολαρίων) και στην αποδυνάμωση της Κίνας. Μέχρι τα τέλη του 2026, οι ΗΠΑ πρέπει να αναχρηματοδοτήσουν περίπου 7,2 τρισ. δολάρια σε ομόλογα που λήγουν, με το μεγαλύτερο μέρος αυτού του χρέους να έχει εκδοθεί μεταξύ 2020 - 2022 όταν τα επιτόκια ήταν κοντά στο 0,5% - 1,5%. Πλέον, η απόδοση του αμερικανικού δεκαετούς είναι κοντά στο 4% (έχοντας φτάσει κοντά στο 4,6% στα τέλη του τετάρτου τριμήνου του 2024). Μια αύξηση κατά 100 μονάδες βάσης οδηγεί σε μια επιπλέον επιβάρυνση περίπου 90 δισ. δολαρίων κατ' έτος σε τόκους. Οι δασμοί λειτουργούν ως «τροχοπέδη» στην οικονομική ανάπτυξη. Χαμηλότερη ανάπτυξη, χαμηλότερες προσδοκίες για τον πληθωρισμό, χαμηλότερα yields στο πιο μακρύ άκρο της καμπύλης αποδόσεων. Οι δασμοί αποτελούν μια οικονομική μηχανική και όχι στη διατήρηση του εμπορικού πολέμου.

Ως προς το ζήτημα Κίνας, το 2001, μπήκε στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, φέρνοντας ένα τσουνάμι φθηνών εξαγωγών που έπληξαν βαριά τη βιομηχανία των ΗΠΑ. Στη βάση αυτού, το 2016, ο Τραμπ ξεκίνησε τον εμπορικό πόλεμο, με δασμούς και τείχη στα σύνορα, ενώ ο Μπάιντεν ακολούθησε μια διαφορετική στρατηγική, μέσω των επιδοτήσεων και επενδύσεων δισ. δολαρίων στην επαναβιομηχάνιση, με κόστος, την τεράστια διόγκωση των ελλειμμάτων, τη στιγμή που η Κίνα συνέχιζε την ανοδική της πορεία.

Πλέον, η ομάδα του Τραμπ (Μιράν και Μπέσεντ) επιβάλλει γενικούς και απρόβλεπτους δασμούς ακόμη και σε παραδοσιακούς συμμάχους (πέρα από την Κίνα που επεδιώκει να θέσει εκτός), προκαλώντας παγκόσμια αβεβαιότητα. Αντί να επιλέξουν τη σταδιακή αναθεώρηση του εμπορίου, στρέφονται στο «σοκ», με στόχο οχί την τιμωρία ή την απόσυρση από τις εμπορικές σχέσεις, αλλά τη δημιουργία ενός νέου πεδίου διαπραγμάτευσης με την Ουάσινγκτον στο επίκεντρο. Το σχέδιο Μιράν - Μπέσεντ, προκαλεί νευρικότητα και σύγχυση, σέρνοντας τις κυβερνήσεις σε μια επαναξιολόγηση των εμπορικών τους σχέσεων με τις ΗΠΑ, θέτοντας τις τελευταίες σε θέση ισχύος για να επαναπροσδιορίσει τους όρους του παιχνιδιού.

Οι δασμοί δύναται να προκαλέσουν μια ήπια ύφεση - εάν διατηρηθούν - βλάπτοντας την εφοδιαστική αλυσίδα, αυξάνοντας το κόστος των πρώτων υλών και μειώνοντας τη ζήτηση. Αυτός μπορεί να είναι ο κρυφός στόχος του Τραμπ, ήτοι μια υπό έλεγχο επιβράδυνση και φθηνή αναχρηματοδότηση του χρέους και εν συνεχεία μια μεγάλη παροχή ισχυρών κινήτρων (φοροελαφρύνσεις, QE, έργα υποδομών κτλ). Όπως φαίνεται τις επόμενες ημέρες θα υπάρξουν συμφωνίες με Ευρώπη και άλλες μεγάλες χώρες (βλ. Ιαπωνία, Βιετνάμ και άλλες).

Από την άλλη, η Ευρώπη είναι έτοιμη να προβεί σε διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με τις δασμολογικές πολιτικές που ανακοίνωσε η αμερικανική κυβέρνηση, όπως σημείωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Ειδικότερα, η πρόεδρος της Κομισιόν δήλωσε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X πως η ΕΕ πρότεινε στις ΗΠΑ να εξαιρεθούν από τους δασμούς, πλήρως και αμοιβαία, τα βιομηχανικά προϊόντα. Πρόκειται για μια κίνηση η οποία, κατά την ίδια, έχει στεφθεί με επιτυχία στο παρελθόν με άλλους εμπορικούς συνεταίρους, σε μια προσπάθεια να αποφευχθεί ένας εμπορικός πόλεμος, η ιδέα του οποίου προκαλεί καιρό τώρα ανασφάλεια στις παγκόσμιες αγορές.