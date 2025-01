Wall Street: Προς αναζήτηση του comeback οι δείκτες

Προσπαθούν να αντιστρέψουν το κλίμα αβεβαιότητας που επικράτησε στις τελευταίες συνεδριάσεις του 2024 αλλά και στη χθεσινή πρώτη ημέρα του νέου έτους

Ανοδικά κινούνται οι δείκτες την Παρασκευή στην Wall Street, σε μία νέα προσπάθεια να αντιστρέψουν το κλίμα αβεβαιότητας που επικράτησε στις τελευταίες συνεδριάσεις του 2024 αλλά και στη χθεσινή πρώτη ημέρα του νέου έτους όπου κυριάρχησε η νευρικότητα και η οποία έστειλε τελικά τις μετοχές να κλείσουν σε κόκκινο έδαφος.

Συγκεκριμένα, ο βιομηχανικός Dow Jones ενισχύεται 0,43% ή 184 μονάδες στις 42.576 μονάδες, ο διευρυμένος S&P 500 κερδίζει 0,80% στις 5.915 μονάδες ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq Composite κερδίζει 1,16% στις 19.504 μονάδες.

Οι μετοχές ξεκίνησαν τον Ιανουάριο με μια ασταθή συνεδρίαση την Πέμπτη, με τους δείκτες να πηγαινοέρχονται σε θετικά και αρνητικά πρόσημα. Τελικά, ο Dow Jones ολοκλήρωσε στο -0,34%, o S&P 500 έχασε 0,20%, ενώ ο Nasdaq Composite έκλεισε στο -0,16%. Η πέμπτη αρνητική ημέρα των Nasdaq και S&P 500, αποτέλεσε το μεγαλύτερο αρνητικό σερί από τον Απρίλιο του προηγούμενου έτους.

Οι μετοχές αναμένεται να κλείσουν την εβδομάδα με απώλειες. Μέχρι το κλείσιμο της Πέμπτης, ο Dow και ο S&P 500 είχαν υποχωρήσει κατά περισσότερο από 1% ο καθένας, ενώ ο Nasdaq Composite είχε σημειώσει πτώση άνω του 2%.

Οι μετοχές έκλεισαν το 2024 με ανεμικές κινήσεις και συγκεκριμένα ο S&P 500 ολοκλήρωσε με τέσσερις συνεχόμενες ημέρες απωλειών, η πρώτη φορά που συνέβη κάτι παρόμοιο από το 1966.

Το 2024 ο S&P 500 πέτυχε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά κέρδη άνω του 23% (23,31%), πραγματοποιώντας ένα διετές ράλι 53%, που είναι το αμέσως καλύτερο από το άλμα 66% του 1997 - 1998, αν και υποχώρησε 2,5% τον Δεκέμβριο. Ο Nasdaq Composite σημείωσε κέρδη 28,64%, ενώ ο Dow Jones κατέγραψε την πιο μέτρια άνοδο με 12,88%. Το «Santa Rally» στο οποίο οι μετοχές είθισται να καταγράφουν κέρδη τις τελευταίες πέντε ημέρες διαπραγμάτευσης ενός έτους και τις δύο πρώτες του επόμενου, έμεινε από καύσιμα και έδωσε ραντεβού για του χρόνου.

«Η αδυναμία αυτή πιθανώς είχε να κάνει περισσότερο με το συναίσθημα. Είχαμε φτάσει σε συνθήκες υπεραισιοδοξίας μετά τις εκλογές, κατά την περίοδο του μετεκλογικού ράλι, ιδιαίτερα όταν επιστρέψαμε στο πρόβλημα της συγκέντρωσης», δήλωσε η Liz Ann Sonders, επικεφαλής στρατηγικής επενδύσεων στη Charles Schwab, στο CNBC. «Δεν νομίζω ότι υπήρξε κάποιος κύριος καταλύτης. Περισσότερο ήταν μια εξάντληση από συναισθηματική άποψη» πρόσθεσε.

Στα ταμπλό η μετοχή της US Steel υποχωρεί πάνω από 7% αφού ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν αποφάσισε να μπλοκάρει την εξαγορά της US Steel από την Nippon Steel of Japan έναντι 14 δισ. δολαρίων, σε μια ανακοίνωση που αναμένεται να γίνει επίσημα σήμερα, μεταδίδουν οι New York Times. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Μπάιντεν θα πει ότι η πώληση θέτει απειλή για την εθνική ασφάλεια, σύμφωνα με ανώνυμες πηγές.