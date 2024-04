S&P 500: Δεν οφείλει πια την εκτόξευσή του μόνο στις Magnificent 7

Περισσότερες μετοχές συμμετείχαν στο ράλι κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου, συμβάλλοντας στην αντιστάθμιση αδυναμίας της Big Tech. Αυτό δείχνει ότι το ράλι θα συνεχιστεί, σύμφωνα με τους αναλυτές.

Αυξήθηκε ο αριθμός των μετοχών που συνέβαλαν στο ράλι του αμερικανικού χρηματιστηρίου στη διάρκεια του α' τριμήνου, αντισταθμίζοντας έτσι μέρος της αδυναμίας των Big Tech. Και αυτό κάνει τους αναλυτές να εκτιμούν πως το ράλι, που οδήγησε τον S&P 500 σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, θα συνεχιστεί, αμβλύνοντας τις ανησυχίες πως τα κέρδη της αγοράς είναι πολύ μικρά για να αντέξουν.

Συγκεκριμένα, στοιχεία που παραχώρησε στο MarketWatch ο Ryan Detrick της Carson Group, έδειξαν ότι ο αριθμός των μετοχών του S&P 500 που διαπραγματεύονται σε υψηλά 52 εβδομάδων, αναρριχήθηκε πρόσφατα στις 118, το υψηλότερο επίπεδο των τριών τελευταίων ετών. Επίσης, περισσότερα «μέλη» του ευρύτερου δείκτη εισέρχονται σε μακροπρόθεσμες ανοδικές τάσεις, καθώς το ποσοστό αυτών που διαπραγματεύονται πάνω από τον κινητό μέσο όρο 200 ημερών ξεπέρασε το 83%.

Παρόλα αυτά, το γεγονός ότι περισσότερες μετοχές συμβάλλουν στο ράλι δεν σημαίνει ότι οι επενδυτές εγκαταλείπουν τις Big Tech. Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι τεχνολογικές μετοχές πολύ υψηλής κεφαλαιοποίησης, συνέχισαν να συμβάλλουν στην αύξηση του δείκτη φέτος, ακόμη και αν η επιρροή τους έχει μειωθεί από το 2023.

Οι Magnificent Seven (Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia, Tesla) ήταν υπεύθυνες για το 37% της αύξησης του S&P 500 κατά 10,2% το πρώτο τρίμηνο, σύμφωνα με τα στοιχεία ανώτερου αναλυτή δεικτών της S&P Global Indices. Αυτό είναι λιγότερο από ό,τι το 2023, όταν οι επτά μετοχές οδηγούσαν αντιπροσώπευαν τα δύο τρίτα της ανόδου του δείκτη, κατά την Dow Jones Market Data.

Αν αφαιρέσει κάποιος τις μετοχές των Apple Inc., Tesla Inc. και Alphabet Inc., η συμβολή των υπoλοίπων τεσσάρων μελών του γκρουπ διογκώνεται στο 47%, σύμφωνα με στοιχεία του Silverblatt. Οι Apple και Tesla, έχουν σημειώσει διψήφια πτώση η καθεμία από την αρχή του έτους, ενώ οι μετοχές της Alphabet έχουν μείνει πίσω σε σύγκριση με τον S&P 500.

Οι Magnificent Seven φάνηκε να περιέρχονται σε «τέλμα» τον Μάρτιο, καθώς υπολείπονταν του S&P 500 κατά το μεγαλύτερο ποσοστό από τον Δεκέμβριο. Το γκρουπ σημείωσε άνοδο μόλις 1,6%, σε σύγκριση με την άνοδο 3,1% του δείκτη, σύμφωνα με την Dow Jones Market Data.

Δεν ήταν μόνο η Apple και η Tesla που επιβάρυναν τις επιδόσεις του γκρουπ τον περασμένο μήνα, καθώς η Amazon και η Meta παρουσίασαν επίσης υστέρηση σε σχέση με τον S&P 500. Αλλά ακόμη και χωρίς πολλή βοήθεια από τις Big Tech, ο S&P 500 κατάφερε και πάλι να πετύχει το 22ο διαδοχικό ιστορικό του κλείσιμο το 2024.