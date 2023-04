Χρηματιστήριο: Κατάφερε να πάρει το θετικό πρόσημο - Comeback των αγοραστών σε τράπεζες

Ισχυρή αντίδραση στις τράπεζες, μετά το σύντομο πτωτικό σερί.

Ενεργοποίηθηκαν οι αγοράστες στα ενδοσυνεδριακά χαμηλά της σημερινής συνεδρίασης στο Χρηματιστήριο (1.080 μονάδες), με την προσφορά που προέκυψε στις τράπεζες να καλύπτεται προς το δεύτερο «ημίχρονο» και τις ίδιες να κλείνουν τελικά σε θετικό έδαφος.

Ωστόσο, ο τζίρος παρέμεινε χαμηλός καθώς η αβεβαιότητα, γύρω από το πως θα συνεχίσουν οι κεντρικές τράπεζες, χτυπώντας πληθωρισμό αλλά και ανάπτυξη, καλά κρατεί. Επίσης στα εγχώρια, οι εκλογές σίγουρα αποτελούν ένα εμπόδιο, ειδικά από τη στιγμή που το τοπίο θα ξεκαθαρίσει μετά τις πρώτες κάλπες.

Παράλληλα, επαφές με τις διοικήσεις των τεσσάρων συστημικών τραπεζών αλλά και άλλων εισηγμένων εταιρειών (για παράδειγμα της Jumbo και άλλων) πραγματοποίησαν στελέχη του ελβετικού κολοσσού της UBS, με το ενδιαφέρον των ξένων επενδυτικών οίκων (και στη βάση των πελατών τους) να αναθερμαίνεται καθώς η ελληνική οικονομία απέχει ελάχιστα μακριά από την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας.

Εστιάζοντας στις τράπεζες, η UBS αναφέρει πως οι διοικήσεις αυτών, επανέλαβαν τις προσδοκίες τους για διψήφια αύξηση των επιχειρηματικών δανείων και στην καλύτερη περίπτωση αμετάβλητους όγκους λιανικής (κατά μέσο όρο, με κάποιες εξαιρέσεις). Η στροφή από τις καταθέσεις όψεως στις προθεσμιακές είναι αργή μέχρι στιγμής και επομένως και οι παραδοχές για το beta των καταθέσεων στις προβλέψεις όλων των τραπεζών για τα καθαρά έσοδα από τόκους (NII) φαίνονται επίσης συντηρητικές (ακόμη και πολύ συντηρητικές σε ορισμένες περιπτώσεις).

Επίσης, το γεγονός ότι η Ευρώπη κατάφερε να αποφύγει την τεχνητή ύφεση αλλά και ότι δεν προβλέπεται ένα τέτοιο αρνητικό ενδεχόμενο για το 2023, με όλους τους βασικούς δείκτες να παραμένουν ευνοϊκοί, επεσήμανε ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Λουίς Ντε Γκίντος, μιλώντας σε πάνελ του 8ου Οικονομικού Φόρουμ στους Δελφούς, με τίτλο «Δυναμική του πληθωρισμού, νομισματική πολιτική και χρηματοπιστωτική σταθερότητα».

Το δεύτερο καλό νέο είναι η ισχυρή εικόνα ανθεκτικότητας που παρουσιάζει η αγορά εργασίας, ενώ ο κ. Ντε Γκίντος, σαν τρίτο θετικό παράγοντα, ανέφερε τη μείωση του ονομαστικού πληθωρισμού από τα υψηλά του Οκτωβρίου.

Επιστρέφοντας στο ταμπλό, ευρύτερα οι τράπεζες παγκοσμίως πιέζοντας με φόντο τη κατάσταση της First Republic Bank και φυσικά και οι ελληνικές τράπεζες. Επιπλέον, με τον Απρίλιο να ολοκληρώνεται σιγά σιγά, τα χαρτοφυλάκια παγκοσμίως ετοιμάζονται για αναπροσαρμογές ενόψει Μαΐου και μένει να φανεί αν το «Sell in May and Go Away» θα επικρατήσει ξανά...!

Τεχνικά στο ΧΑ, η στήριξη των 1.080 μονάδων αποτελεί μια καλή βάση υπεράσπισης από τους αγοραστές, όπως φάνηκε και σήμερα, και πλέον μένει να φανεί αν τα ξένα χαρτοφυλάκια με πιο μακροπρόθεσμο ορίζοντα θα επαναφέρουν την αγορά υψηλότερα από τις 1.140 μονάδες.

Ο Γενικός Δείκτης διέκοψε σήμερα το σύντομο πτωτικό σερί ανακάμπτοντας κατά 0,54% στις 1.096,42 μονάδες με τον τζίρο στα 64,60 εκατ. ευρώ. Άνοδος 0,52% για τον FTSE 25 και τον τραπεζικό δείκτη να ενισχύεται κατά 2,31% στις 817,51 μονάδες καθώς οι επενδυτές βρήκαν ενδιαφέροντα σημεία εισόδου για να μπουν.

Επιμέρους, η Alpha έκλεισε στο 2,88%, η ΕΤΕ αντέδρασε κατά 3,65%, η Eurobank ενισχύθηκε κατά 1,06% και η Πειραιώς κατά 1,88%.

Ισχυρή άνοδο κατέγραψε επίσης η μετοχή της Aegean, της ΜΟΗ και της Ελλάκτωρ.

Διστακτικές κινήσειςσε ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ενώ εντάθηκαν οι πιέσεις σε ΟΤΕ και Μυτιληναίο.