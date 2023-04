Φοβάται το Χρηματιστήριο τη διεθνή αστάθεια - Νέα πτώση με βαρίδι τις τράπεζες

Με τον Απρίλιο να ολοκληρώνεται σιγά σιγά, τα χαρτοφυλάκια παγκοσμίως ετοιμάζονται για αναπροσαρμογές ενόψει Μαΐου.

Με τον Απρίλιο να ολοκληρώνεται σιγά σιγά, τα χαρτοφυλάκια παγκοσμίως ετοιμάζονται για αναπροσαρμογές ενόψει Μαΐου και μένει να φανεί αν το «Sell in May and Go Away» θα επικρατήσει ξανά...!

Την ίδια στιγμή, οι τριγμοί στη First Republic Bank συνεχίζονται και διαχέονται ευρέως στο σύστημα, ενώ και τα οικονομικά στοιχεία που ανακοίνωσε η UBS και που απογοήτευσαν και το τσουνάμι εκροών από την Credit Suisse αναζωπύρωσαν τους κινδύνους γύρω από τις τράπεζες, με αφετηρία τις ευρωπαϊκές και εν συνεχεία και τις ελληνικές. Βέβαια παρά το κύμα ρευστοποιήσεων που καταγράφηκε στις ελληνικές τράπεζες, η Standard & Poor's προχώρησε σε αναβάθμιση των μακροπρόθεσμων αξιολόγησεων και των τεσσάρων συστημικών, έχοντας προ ολίγων ημερών αναβαθμίσει το outlook της ελληνικής οικονομίας σε θετικό από σταθερό.

Στα του εγχώριου ενδιαφέροντος, έξοδο της μετοχής της Τέρνα Ενεργειακής από το δείκτη MSCI Greece Standard αναμένει η Societe Generale, χωρίς μάλιστα την αντικατάσταση του τίτλου από κάποιον άλλον, για παράδειγμα από αυτόν της Τράπεζας Πειραιώς (παρά τις βάσιμες πιθανότητες), κάτι που θα επιφέρει και μείωση της στάθμισης του παραπάνω δείκτη στον MSCI EM κατά 0,019%.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του γαλλικού οίκου, οι πιθανές εκροές από τη μετοχή της Τέρνα Ενεργειακής δια χειρός passive funds, εκτιμώνται στα 63,40 εκατ. δολάρια, και θα καλυφθούν σε 23,5 ημέρες συναλλαγών με 2,86 εκατ. μετοχές. Βέβαια, οι λόγοι που ο γαλλικός οίκος προβαίνει σε μια τέτοια εκτίμηση όταν η μετοχή της Τέρνα Ενεργειακής πληροί - προς ώρας - τα κριτήρια της κεφαλαιοποίησης (συνολικής και ελεύθερης διασποράς) και της ρευστότητας (ATVR), παραμένουν άγνωστοι (δεν αναφέρεται ο λόγος εξόδου).

Ευρύτερα, η αγορά αναμένεται να μπει σε ένα πλαίσιο στασιμότητας ενόψει των εκλογών, ενώ από την άλλη το διεθνές κλίμα επιβαρύνει την επενδυτική ψυχολογία. Πλέον με τους βραχυπρόθεσμους αγοραστές και τους όποιους πωλητές εμφανίζονται, μένει να φανεί τι αντανακλαστικά έχουν τόσο ξένοι θεσμικοί και γενικά οι long ώστε να «φρενάρουν» τη διορθωτική κίνηση πέριξ των 1.075 μονάδων περίπου.

Την Τετάρτη, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει πτώση 0,83% στις 1.081 μονάδες, με τον τζίρο στα 3,109 εκατ. ευρώ. Πτώση 0,78% για τον FTSE 25 αλλά 2,23% για τον τραπεζικό δείκτη που βαραίνει εκ νέου την αγορά.

Νέες απώλειες 1,62% για την Alpha, στο -2,04% η ΕΤΕ, στο -2,53% η Eurobank και στο -2,81% διοσλισθαίνει η Πειραιώς. Ισχυρές απώλειες επίσης για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Τιτάν, Ελλάκτωρ, ενώ και η Μυτιληναίος είναι στο -0,97%.